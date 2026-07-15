15-16 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

16 Temmuz 2026 tarihinde 00.30 ile 06.00 saatleri arasında Hadımköy Mahallesi ve Ali Rıza Bey Sokak çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gümüşpala Mahallesi’nde Demirören, Gayretli, Kuruçeşme, Kuyu, Mercan, Mesut ve Papatya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Denizköşkler Mahallesi’nde Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Mert, Reyhan, Zafer, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı ve Şen sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Tahtakale Mahallesi’nde Ayçiçeği ve Begonya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Güneşli Mahallesi’nde 1265, 1266, 1268, 1277, 1279, 1286, 1300, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1341, 1347, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354 ve 1355 numaralı sokaklar ile Üsküp Sokak çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi’nde 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 ve 2459 numaralı sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Mahallesi’nde 1421, 1422, 1423 numaralı sokaklar ve Halkalı Sokak ile Mahmutbey Mahallesi’nde 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629 ve 2632 numaralı sokaklar, Devekaldırımı Sokak ve Halkalı Sokak çevresinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Başakşehir Mahallesi’nde Anafartalar Sokak ile Başak Mahallesi’nde Yunus Emre Sokak çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Başakşehir Mahallesi’nin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kayabaşı Mahallesi’nde Satin ve Yiğitalp sokakları ile Şamlar Mahallesi’nde İstiklal Sokak çevresinde SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Altınşehir Mahallesi’nde 115. Sokak, Aybek, Gülten ve Osmanlı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Altınşehir Mahallesi’nde Burçak, Osmanlı, Çetin ve Ömür sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Güvercintepe Mahallesi’nde Ahmet Yesevi, Gökdemir, Görümlü, Günel, Girne, Köşe, Sinem, Takvim, Tatlı ve Şehit Polis Erdem Özçelik sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Başakşehir Küçükçekmece bölgesinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mimaroba Mahallesi’nde Belen Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde Lalapaşa Sokak, Celaliye Mahallesi’nde Miralay Sokak, Güzelce Mahallesi’nde Mor Sokak, Kumburgaz Mahallesi’nde Millet 2 ve Tulumbadere sokakları ile Yenimahalle Mahallesi’ndeki çok sayıda sokakta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenimahalle Mahallesi’nde kesintiden etkilenecek yerler arasında Ahu 1, Altunç, Aralık, As 1, Aslı 1, Avcı 2, Ay, Bengü 2, Beren, Cami 1, Candan 2, Ceylan 3, Coşar, Cumhuriyet 4, D 100 Karayolu, Dahi, Damla 1, Demirci, Detay, E 5 Kuzey Yanyol, Ezgi 3, Gökçe 3, Gülay 1, Güneş 4, Hâkim 1, Hasır 1, Hayal, Hayat 3, Hilal 3, Işık 3, Kader 2, Kerem 1, Kırlangıç 3, Kuzgun 1, Künk, Menzil, Mutlu 2, Millet 2, Mimoza 3, Nergis 3, Nur, Niyet, Okkan, Onur 2, Papatya 3, Paşa, Pilot, Recep Yazıcıoğlu, Rüya, Sardunya 1, Sarp, Sert, Servet, Söğüt 2, Sibel, Temiz 1, Tolukçu, Tulumbadere, Tuğçe 2, Yalı, Yonca, Yuva, Çiftlik 1, Ödemiş, Ömür, Özgür 2, İlayda 1, Şafak 1, Şahin 3, Şengül 2, Şirinler ve Şirinler 2 sokakları bulunmaktadır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında Güzelce Mahallesi’nde Bıldırcın, Cumhuriyet 1, Güneş, Güvercin 2, Kemer, Kudret, Murat 1, Papağan, Saka, Ölçü, Övgü ve Özel sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yenikent Mahallesi’nde 662. Sokak ve Hacı Bektaş Veli Sokak çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökevler Mahallesi’nde 545, 546 ve 564 numaralı sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Ardıçlı, Süleymaniye ve Yenikent mahallelerindeki çeşitli sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ardıçlı Mahallesi’nde 789, 791, 793, 794, 795, 798 ve 824 numaralı sokaklar ile Ispartakule Sokak etkilenecektir.

Süleymaniye Mahallesi’nde 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 745, 746, 751, 757, 758, 759, 766, 767, 768, 769, 771, 783, 784, 797 ve 812 numaralı sokaklar ile Aziz Nesin, Hacı Bektaş Veli ve Ispartakule sokakları etkilenecektir.

Yenikent Mahallesi’nde ise 601, 604, 655, 660, 662, 677, 678, 680, 681, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 699, 700 ve 710 numaralı sokaklar ile Gazi Osman Paşa ve Hacı Bektaş Veli sokakları etkilenecektir.

GÜNGÖREN

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Güven Mahallesi’nde Tağmaç Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARIYER

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Büyükdere Mahallesi’nin geniş bir bölümünde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Ahiler Çıkmazı, Aktuna, Albayrak, Asmalı Yalı, Azatlı, Bostan, Bozhane, Büyükbayır, Büyükdere Cami, Büyüktepe, Canfes, Cevizli Bahçe, Damla, Dede Korkut, Dede Yusuf, Demokrasi Şehitleri, Dere İçi Bağlar Yolu, Dildar, Ekserci, Esma Hanım Çıkmazı, Fıstıksuyu, Gözalan Çıkmazı, Gözcü, Gülmez Hasan, Hacet, Hançerli Çavuş, Kahkaha Çiçeği Çıkmazı, Karaorman, Kent Çıkmazı, Keten Çıkmazı, Kırklar, Köşk Çıkmazı, Küçük Bozhane, Kuyu Çıkmazı, Maltız Deresi, Mektep, Muhtar Alibey, Mühendis Şevket, Nazarlık Dere, Onur Çıkmazı, Sarraf Çıkmazı, Sepetçi, Takvim, Tomurcuk, Topçu Karakol, Usta, Uzun Fıstık, Yadigâr Çıkmazı, Yemişli, Çavuşlu, Çayırbaşı, Çoban Kızı, Çubukçu, İhtifalci Ziya ve Şaraphane sokakları etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Çayırbaşı Mahallesi’nde Çayırbaşı Sokak ile Poligon Mahallesi’nde Poligon Cami Sokak çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Zekeriyaköy Mahallesi’nde Korkmaz, Kiptaş Vadi Evleri ve Tatar sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Sarıyer Merkez Mahallesi’nin bazı bölgelerinde de kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.