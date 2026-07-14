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Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü Haber Videosunu İzle
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
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Konya’da Rahman Öztürk isimli şahıs, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk’ü bıçakla katletti. Olay sırasında evde bulunan yatağa bağımlı baba tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Konya'da Rahman Öztürk, üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.
  • Cinayet, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki evde tartışma sonrası işlendi.
  • Olayda yatağa bağımlı baba Fuat Öztürk hastaneye kaldırıldı.

Konya'da Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk'ün evde üvey annesi ve kız kardeşiyle girdiği tartışma cinayetle sonuçlandı.

ANNE VE KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Evden gelen gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine belirtilen adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptıkları incelemede, boğazları bıçakla kesilen Dursuniye Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Rahman Öztürk, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YATAĞA BAĞIMLI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Dehşet anları yaşandığı sırada evde bulunan ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Rahman Öztürk’ün babası Fuat Öztürk de ekipler tarafından evden çıkarıldı. Baba Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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