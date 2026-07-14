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Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım Haber Videosunu İzle
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Olayuın yankıları sürerken Oğuzhan Uğur'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

  • Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alındı.
  • Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile ilgili süreçte devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini gördüğünü ve kendi adına çıkarması gereken dersleri çıkardığını açıkladı.
  • Oğuzhan Uğur, Ahbap soruşturmasında ortada bir yanlış varsa kendisine ve ekip arkadaşlarına da yapıldığını, yardım çabalarının suistimal edilmesi durumunda hukuki süreç başlatacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

OĞUZHAN UĞUR: ÇIKARMAM GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM 

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası tüm gözler Haluk Levent ile yakın ilişki içerisinde olan Oğuzhan Uğur'a çevrilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk" dedi. 

"ORTADA BİR YANLIŞ VARSA..."

Uğur, konuya ilişkin bir başka açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kısa ve net söyleyeyim; AHBAP soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır. Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız. Elbette benden çok bana güvenen insanların hakkı için mücadele edeceğim. Devlet onaylı bir kurumun hem o onayı hem beni hem de bana güvenen insanları PARA için aldatması söz konusuysa, yaşayacağım duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını da göz ardı edip tüm imkanlarımla doğrunun peşinden gideceğim. Hakkımda yapılan yanlış haberler ve acımasız hedef göstermeler ortada… Bana bu sözleri söyleyenler, bu ithamları atanlar dün de vardı yarın da olacak. Ancak bu defa öfkem, şahsıma laf atanlara değil atılmasına sebep olanlar için harlanacak.

"HEM AHBAP'A HEM AFAD'A BAĞIŞ YAPTIM"

Ben de o dönem hem AHBAP’a hem de AFAD’a bağış yaptım. Devlet kurumumuz AFAD için de, yetkili kurumların izni ile faaliyet gösteren AHBAP için de çağrı yaptım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz “hak” denir mücadele edilir. Edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak. Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya AHBAP’ı destekledikleri tweet'lerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunu tekrar alırlar içeri yok öyle millete gaz verip kenara çıkmak ..

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Haber YorumlarıDragoz:

bu lafa iyice uyuz olmaya başladım ''sattı''yahu biri ile yakın olursunuz safiyane duygularla yardımcı olur desteklersiniz ne yani o kişinin her türlü kriminal olayında arkandayım dayanmı denecek veya aa bu adam dolandırıcı olabilir diye herkeze temkinlimi yaklaşacaksın bu da tam bir paronoya

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Haber Yorumlarıemrah aydin:

o dönemki adımlar diyor ya! devlet karşıtı adımlardan, yalan gaber yaynaktan söz ediyor.

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