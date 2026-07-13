14-15 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ambarlı Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak ve Şehit Abdullah Kala sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Cihangir Mahallesi’ndeki Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokakları ile Merkez Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Cihangir Mahallesi’ndeki Akgül, Avcıbaşı, Ayık, Bağ, Burnaz, Bursa, Damla, Güner, Kaplıca, Kımız, Kınalı, Konak, Merih, Morlale, Ormanlı, Sebzeci, Susuzbağ, Yamaç, Yazıcıgil, Yeşilırmak, Çapraz, Şeftali ve Şenlik sokakları ile Merkez Mahallesi’ndeki E5 Yanyol, diğer adıyla Londra Asfaltı, çevresinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi’nin bazı bölümlerinde de saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 476. Sokak ile İnönü Mahallesi’ndeki 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 381, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416 ve 425. sokaklar ile Mehmet Akif Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1491, 1493, 1494 ve 1496. sokaklar ile Cami Yolu Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1491, 1493 ve 1494. sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1492 ve 1493. sokaklar ile İstiklal Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1493. Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1494. Sokak ile Gülbahar Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1491 ve 1493. sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1493 ve 1500. sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1421 ve 1423. sokaklar ile Halkalı Sokak’ta, ayrıca Mahmutbey Mahallesi’ndeki 2624, 2627 ve 2629. sokaklar ile Halkalı Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Kirazlı Mahallesi’ndeki 1189, 1193, 1196, 1198, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1211, 1216 ve 1218. sokaklar ile Dökümcüler, Merkez ve Zübeyde Hanım sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kirazlı Mahallesi’nin bazı bölümlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Kirazlı Mahallesi’ndeki 1173, 1187, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1201, 1214, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229 ve 1232. sokaklar ile Zübeyde Hanım Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Güneşli Mahallesi’ndeki 1275 ve 1277. sokaklar ile Anafartalar ve Mahmutbey sokaklarında, ayrıca Kirazlı Mahallesi’ndeki 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 ve 1223. sokaklar ile Belediye, Dökümcüler, Mahmutbey ve Merkez sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 16.00 arasında Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 1031, 1032, 1034, 1035, 1036 ve 1040. sokaklar ile Hoca Ahmet Yesevi Sokak’ta, ayrıca İnönü Mahallesi’ndeki 353, 354, 355, 356 ve 410. sokaklar ile Hoca Ahmet Yesevi ve Mehmet Akif sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Başakşehir Mahallesi’nin bazı bölümlerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Başakşehir Mahallesi’ndeki Fedakâr Çıkmazı, Kutlu, Mimar Kemalettin ve Şehzade sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Muratpaşa Mahallesi’ndeki 105, 106 ve 107. sokaklar ile Cumhuriyet ve Demirhisar sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Karaağaç Mahallesi’nin bazı bölümlerinde, ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Havaalanı Mahallesi’nin bazı bölümlerinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında Atatürk, Barbaros Hayrettin Paşa ve Gökevler mahallelerinin bazı bölümlerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Balıkyolu Mahallesi’ndeki Balina ve Yonca sokakları ile İnönü Mahallesi’ndeki 348, 353, 358, 360, 361, 362, 364, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408 ve 409. sokaklar ile Belde, Doğan Araslı ve Mandıra sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Dr. Sadık Ahmet, Yeşilçam ve İnönü sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Atakent Mahallesi’ndeki 220. Sokak’ta SCADA ve OSOS sistemlerine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 13.00 arasında Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Akçalar, Akif ve Kanarya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 12.00 ile 17.00 arasında Kanarya Mahallesi’ndeki 1506. Sokak ile Bülbül, Kaşıkçın ve Toy sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Semizkumlar Mahallesi’ndeki Başkumandan Mustafa Kemal Caddesi’nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Hürriyet Mahallesi’ndeki Burma, Erge Çıkmazı, Flamingo, Gönül, Görgülü, Gülbaba, Gülhan, Hendek, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Keban, Rahmi Çolakoğlu, Sarıca ve Çaylı sokakları ile Kadıköy Mahallesi’ndeki Kadıköy Sokak ve Ortaköy Mahallesi’ndeki Fildişi Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Alipaşa Mahallesi’ndeki Arıkanlı Çiftliği Sokak ile Yeni Mahallesi’ndeki Akören Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Yeni Mahallesi’ndeki Erkin Balaban Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Alipaşa Mahallesi’ndeki Derinyol Sokak ile Küçük Kılıçlı Mahallesi’ndeki Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer ve İsmail Kamil Kılıç sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 75. Yıl Mahallesi’ndeki 1317, 1335, 1338, 1339, 1340, 1341 ve 1351. sokaklar ile Millet ve Okul sokaklarında, Gazi Mahallesi’ndeki 1342, 1343, 1344, 1345, 1351, 1352 ve 1382. sokaklar ile Kıbrıs, Millet, Okul ve İsmetpaşa sokaklarında, ayrıca Yunus Emre Mahallesi’ndeki 1386, 1386/1, 1388/1 ve 1406. sokaklar ile İsmetpaşa ve Şehit Murat Celep sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 18.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi’nin bazı bölümlerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 18.00 arasında Uğur Mumcu Mahallesi’nin bazı bölümlerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.