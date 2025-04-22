Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yalova-Bursa kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Yalova- Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel