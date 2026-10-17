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Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

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Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Haber Videosunu İzle
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alman iş insanlarının şikayeti üzerine başlatılan kara para aklama soruşturmasında, Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu belirtilen bir video kaydı ve bu kayda ilişkin iddialar ise soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Emir ve Ömer Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Milletvekili dokunulmazlığı bulunan Mustafa Sarıgül'ün dosyasının ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği açıklandı.
  • Soruşturma, Almanya vatandaşı iki iş insanının şikayeti üzerine başlatıldı; 80 milyon Euro'luk sözleşmeler ve 100 milyon Euro'luk havale işlemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığı bulunan Mustafa Sarıgül'ün dosyasının ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği açıklandı.

ALMAN İŞ İNSANLARININ ŞİKAYETİYLE DÜĞMEYE BASILDI 

Soruşturmanın, Almanya vatandaşı iki iş insanının şikayeti ve sunulan deliller üzerine başlatıldığı öğrenildi. Müştekilerin beyanlarında; kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı, 80 milyon Euro'luk sözleşmeler ve 100 milyon Euro'luk havale işlemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık ile usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

KAFA KARIŞTIRAN VİDEO KAYDI 

Olayın yansımaları sürerken, gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video kaydı dikkat çekti. Söz konusu görüntüde, Mustafa Sarıgül’ün bir kişiyle para transferleri ve bu paraların şirketlere aktarılması süreci üzerine detaylı görüşmeler yaptığı öne sürüldü.  

SARIGÜL: KONU TİCARİ BİR İŞ ANLAŞMAZLIĞIDIR, İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Hakkındaki vahim iddialara ilişkin açıklama yapan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Alman vatandaşlarıyla şirket kurulması ve yatırım yapılması amacıyla birtakım ticari görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak söz konusu görüşmelerin somut bir yatırıma dönüşmediğini belirten Sarıgül, durumun bir ticari iş anlaşmazlığından ibaret olduğunu vurguladı. Karşı tarafın iddialarının gerçek dışı ve belgelerin kuşkulu olduğunu savunan Sarıgül, avukatının da kısa süre içerisinde detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Mustafa bugün akpartiye geçse birşey olmaz örnek Melih gökçek

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ne oldu lan.Savunacak şeyin yokmu. Hadi Uşak'ta çadır nöbeti devam ediyormu ona bi bak gel. giderken peçetede götür.

yanıt22
yanıt2
Haber YorumlarıHalis demir:

sen kendi yazdığına önce kendin inan.

yanıt10
yanıt4
Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:

sarıgül de tamam

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıSerkan Polat:

samanciya bak almis yine protegini zortuyor

yanıt7
yanıt2
Haber Yorumlarıvedat cici:

akp çağırıyor :)

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıM. Saray:

biz hırsızları AK Parti'ye almıyoruz CHP'de kalıyor onlar

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıVillaUmut:

Parayı iade etsinler. Niye hemen soruşturma açtınız:) Fatma teyzeler öyle kurtulmadı mı?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHarun Kara:

Almanlar yamuk yapmazlar. yamuk işe de kolay kolay girmezler. Ellerinde belge olmadan da atağa geçmezler

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