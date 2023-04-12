Vali Gökmen Çiçek'ten bir ilk daha! 1 ayın sonunda Adıyaman'a önemli bir eğitim üssü kazandırdı

Deprem bölgesinde görev aldığı çalışma sahalarında aktif temposuyla dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Adıyaman Koordinasyon Valisi olarak görevli bulunduğu Adıyaman'da yine bir ilke imza attı. Son bir aydır Adıyaman'da görevli olan Vali Çiçek her alana dokunmayı başardı. Vali Çiçek Adıyamanlı öğrenciler için bölgeye önemli bir eğitim üssü kazandırmış oldu.

İlk olarak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve merkez üssü Pazarcık olan Kahramanmaraş depreminin ardından, İçişleri Bakanlığınca sabah 05:30'da Kahramanmaraş Koordinatör Valisi olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş'ta görevli olduğu süre boyunca arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ve hızla tamamlanmasını sağladı.

DEPREM BÖLGELERİNDE VALİ ÇİÇEK'İN YANSIMALARI

Kahramanmaraş'ta görev alan iki binden fazla arama kurtarma çalışanını çoğu zaman hiç uyumadan enkazların başında bizzat bulunarak sevk ve koordine eden Vali Çiçek, depremzede vatandaşlarla da yakın ilgi kurarak onların acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştı. Bu çalışmaları sırasında depremin onuncu gününde bir fotoğrafı ile yaşamış olduğu süreç ve değişim; on gün önce ve on gün sonra şeklinde basına yansımış ve sosyal medya paylaşımlarında ilk sırada yer almıştı. Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu kez Elbistan ilçesine yine içişleri bakanlığınca Koordinatör Vali olarak görevlendirildi.

"ELBİSTAN MODELİ"

Elbistan'da bulunduğu süre içerisinde hayatı hızla normal seyrine ulaştırmaya çalışan Vali Gökmen Çiçek, sosyal hayatın devamlılığını sağlayabilmek adına ticari faaliyetleri yeniden başlatabilmek için daha sonraki süreçte tüm deprem bölgelerinde adı "Elbistan Modeli" şeklinde anılacak olan Konteyner Çarşıları kurmaya ve esnaflara teslim etmeye başladı.

Depremin vurduğu şehirlerde, bölge insanının yaşadığı kentleri terk etmemesinin önemli bir unsurunun insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanların bulunmasında gören Vali Çiçek, Elbistan ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevli bulunduğu 18 günlük süre içerisinde tam dört adet konteyner çarşı yapılıp esnaflara teslim edilmesini sağladı.

HER 4 YA DA 5 GÜNE BİR KONTEYNER ÇARŞI

İlk olarak Elbistan Kayseri Çarşısı, Elbistan Melikgazi Çarşısı, Elbistan Talas Yaşam Kenti ve son olarak Elbistan Kocasinan Yaşam ve Ticaret alanlarını ortalama dörder buçuk gün gibi kısa sürelerde tamamlanıp hizmete açılmasını sağlayarak adeta kırılması zor bir rekorun altına imza attı. Tüm bu çarşı ve yaşam alanlarının oluşumunda Kayseri Belediyelerinin desteklerini alan Vali Çiçek, depremin ilk gününden bu yana bölgeye yardımlarını sürekli gönderen Kayseri ilinin Elbistan'da tüm merkez ilçeleri ile birlikte isminin asla unutulmadan yaşamasını da sağlamış oldu. Çarşılar esnaf odalarına yapılan müracaatlar ve noter huzurunda yapılan kura çekimleri ile sahiplerine teslim edildi.

BİRER SOSYAL TERAPİ ALANI

Oluşturulan çarşılara da sıkça uğrayan Vali Çiçek, buralarda vatandaşlarla da bir araya gelerek onlarla sohbet ederek acılarını paylaştı. Bu dönemde basına yansıyan demeçleriyle; " Biz Elbistan'da konteyner çarşılarımızı yaşamı normale döndürmek amacıyla oluşturduk ancak daha sonra gördük ki buralar aynı zamanda birer sosyal terapi alanına dönüştü. İnsanlar her ne kadar acı da olsa deprem sürecinde yaşadıkları deneyimleri birbirlerine anlatarak benzer duyguları yaşadıklarını ifade ettikleri, ortak acılardan hareketle birbirlerini daha iyi anlayabildikleri umutlu bir geleceğin de inancını tazeledikleri alanlara kavuşmuş oldular." Bu sürecin sonunda Vali Gökmen Çiçek'in Elbistan'da hayata geçirdiği konteyner çarşı projeleri tüm deprem bölgelerinde Elbistan modeli adıyla uygulanmaya başlandı.

ŞİMDİ DE ADIYAMAN

Elbistan ilçesindeki 18 günlük görevi sonunda Adıyaman Koordinatör Valisi olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Adıyaman'da da hızlı çalışma temposuyla hayatı normale döndürmek için vatandaşlarla içiçe olarak ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam etti. Son bir aydır Adıyaman'da görevli olan Vali Çiçek her alana dokunmayı başardı.

BEŞPINAR EĞİTİM KÖYÜ

Adıyaman'da sınavlara hazırlanan ortaokul ve lise öğrencileri için beşpınar mesire alanında Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adıyaman Koordinatör Valiliği bünyesinde 1200 öğrenci için LGS ve DYK kursları başlatıldı. Tüm eğitim olanakları, öğrencilerin çadır kentlerden Beşpınar Eğitim Köyüne servisle ulaşımları, sosyal etkinlikleri, psiko destek üniteleri ve günde 3 öğün yemekleri dahil tüm ihtiyaçları konusunda gerekli çalışmaları yapan Vali Çiçek Adıyamanlı öğrenciler için bölgeye önemli bir eğitim üssü kazandırmış oldu.

TÜM MESLEK ÖRGÜTLENMELERİ İÇİN ÇALIŞMA SAHALARI

Yine Adıyaman'da AFAD Adıyaman Kayseri Çarşısı, AFAD Mimar Sinan Melikgazi Çarşısı, Ankara/Sincan Belediyesince AFAD Sincan Elektirk-inşaat-sıhhı tesisatçılar Sitesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesince AFAD Adıyaman Şahinbey Çarşısı, Mali Müşavirlere konteyner çalışma ofisleri, semt pazarlarının yeniden açılması,Adıyaman Adliyesi bahçesinde Avukatların Konteyner ofislerinin ardından son olarak Adıyaman'da faaliyet gösteren basın çalışanları için de Kayseri Büyükşehir Belediyesince AFAD Adıyaman Basın Sitesinin inşaasına başlanmasıyla tüm deprem bölgelerinde ilk kez Adıyaman'da olmak üzere basın çalışanlarının da ihtiyaçları ve çalışma alanları düşünülmüş oldu.

Depremin ilk gününden bu yana sürekli sahada bulunan çoğu zaman zor koşullar altında neredeyse hiç uyumadan vatandaşlarımızın doğru ve sağlıklı bilgi edinmesi adına emek ve mücadele veren basın çalışanları adına kurulan basın sitesi birkaç güne kadar tamamlanıp Adıyaman'da çalışmalarına devam eden basın ekiplerine teslim edilecek.

Bu düşüncesinden ve depremin ilk gününden bu yana Koordinatör Vali olarak görevli olduğu şehirlerde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'e biz de Türk Basın Camiasının önemli bir paydaşı haberler.com olarak teşekkür ederiz.