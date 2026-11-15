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Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

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Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Haber Videosunu İzle
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede ünlü sanatçının nikâh şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaparken, Kutsi bu evlilikle üçüncü kez nikâh masasına oturmuş oldu.

  • Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Sevda Sönmez ile düzenlenen nikâh töreniyle evlendi.
  • Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı bu evlilikle üçüncü kez dünyaevine girdi.
  • Kutsi daha önce 2008'de Sinem Bayraktutar ile evlenmiş ve bu evlilik 2015'te sona ermiş, 10 Mart 2021'de ise Sibel Ülker ile nikâh masasına oturmuştu.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile evlendi. Çiftin sürpriz nikâhı magazin dünyasında dikkat çekerken, Kutsi üçüncü kez dünyaevine girmiş oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir Sevda Sönmez ile birliktelik yaşayan sanatçı, bu akşam düzenlenen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. 

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ NİKÂH MASASINA OTURDU

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, daha önce iki evlilik yapmıştı. Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlenmiş, bu evlilik 2015 yılında sona ermişti. Sanatçı, 10 Mart 2021'de ise Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikâh masasına oturmuştu.

Sevda Sönmez ile gerçekleştirdiği evlilikle Kutsi, üçüncü kez dünyaevine girdi. Çift aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade törende hayatlarını birleştirirken, çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ünlü şarkıcının nikâh törenine katılarak çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Bayram, paylaşımında çifte "Allah mesut etsin" dileklerini iletti.

Bayram, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin." ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ NİKÂH MAGAZİN GÜNDEMİNE TAŞINDI

Kutsi ve Sevda Sönmez'in nikâhına ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bir süredir ilişkilerini sürdüren çiftin evlilik kararı, sanatçının hayranları tarafından da merak konusu oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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