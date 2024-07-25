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Tansiyonun düşmediği TBMM'de ikinci raunt! Gece yarısı yine yumruklar konuştu

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AK Partili Adil Karaismailoğlu ile DEM Partili Ali Bozan arasındaki kavga sonrasında Meclis'teki tansiyon gece saatlerinde yeniden yükseldi. Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında arbede yaşanırken, yaşanan kavga sonrası Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'u kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, vergi kanun teklifinin görüşmelerinde ikinci kez gerginlik yaşandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu arasında arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'u kapattı.

"İKİDE BİR TÜKÜRDÜĞÜNÜZÜ YALAMAK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yedinci madde üzerindeki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, partisinin önergesi üzeri konuştu. Türkoğlu, "Milletin ümüğüne adeta sazan sarmalı yönetimiyle çöktüğünüz için bugünlerde ilahi adalet sizi adeta tokat manyağına çevirdi. İkide bir tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalıyorsunuz. İlahi adalet önce nas var nas diyip sonra dünyanın faiz rekoru kıran iki ülkesinden biri olmanın sahibi yaptı sizi... İlahi adalet 'hırsız' dediğinize hazineyi, 'zürriyetsiz' dediğinize ittifakı teslim etmeniz. 'Aptal olma' diyerek skandal bir mektupla tehdit edene de bin yıllık Türk devletinin onurunu çiğnetmenizdir. En kötüsü de gerçek adalete rahmet okutan firavunun adaletsizliğinden medet ummaya mahkum edilmenizdir" diye konuştu.

Tansiyonun düşmediği TBMM'de ikinci raunt! Gece yarısı yine yumruklar konuştu

Selçuk Türkoğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkoğlu, AK Parti sıralarına dönerek önergenin reddedilmesine ilişkin, "Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

Tansiyonun düşmediği TBMM'de ikinci raunt! Gece yarısı yine yumruklar konuştu

İKİ İSİM ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Türkoğlu yerine geçtiği sırada, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile arasında tartışma yaşandı. başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri ve iktidar milletvekilleri arbedeyi ayırmaya çalıştı. Türkoğlu bazı milletvekilleri tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı. Aranın ardından Türkoğlu Genel Kurul'a girdi, MHP'li Akçay arasında tekrar tartışma yaşandı. Bazı MHP'li milletvekillerinin Türkoğlu'nun üzerine yürüdüğü görülürken, Türkoğlu, araya giren milletvekilleri tarafından Genel Kurul'dan çıkarıldı.

Tansiyonun düşmediği TBMM'de ikinci raunt! Gece yarısı yine yumruklar konuştu

TÜRKOĞLU'NA "UYARMA CEZASI"

Genel Kurul bu sırada çalışmasına başlayamadı. Bekir Bozdağ, Türkoğlu'na içtüzük gereği sükuneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle "uyarma cezası" verdi. Bozdağ, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Genel Kurul'da görüşülen vergi kanun teklifinin 7 maddesi kabul edildi.

Tansiyonun düşmediği TBMM'de ikinci raunt! Gece yarısı yine yumruklar konuştu

TANSİYON BİR AN OLSUN DÜŞMEDİ

Hatırlanacağı üzere TBMM'de tansiyon ilk olarak akşam saatlerinde yükselmişti. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Ali Bozan'ın hakaretleri sonrası milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Bozan'ın yere düştüğü ve AK Partili Karaismailoğlu'nun yumruk attığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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