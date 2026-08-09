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Akar: Şehit Aileleri ve Gaziler İstismar Ediliyor

Akar: Şehit Aileleri ve Gaziler İstismar Ediliyor
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerin bazı kişilerce siyasi amaçlarla istismar edildiğini iddia etti. Komisyonda görüşülen kanun teklifi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, Güvenpark'ta oturma eylemi yapanlarla görüştüklerini belirtti. 'Meşru dernek' ifadesi tartışma yaratırken, Akar'ın şehit yakınlarının istismar edildiği sözlerine muhalefetten tepki geldi.

Kaynak: ANKA
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