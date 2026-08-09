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Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Haber Videosunu İzle
Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
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Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak 3 günde 550 milyon TL'lik gelir elde etti. Kulüp tarihindeki en yüksek kombine rekorunu kıran Trabzonspor, yeni hedefini 25 bin kombine olarak belirledi.

Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, hem saha dışında hem de mali anlamda tarihi günlerden geçiyor. Salah'ın gelişiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar kombine ve lisanslı ürün satışlarına adeta akın etti.

3 GÜNDE 550 MİLYON TL'LİK GELİR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferin ardından kısa sürede ulaşılan rakamları paylaştı. Formasız satış rakamları hariç, sadece kombine satışlarından yaklaşık 3 gün içinde 550 milyon TL gelir elde edildiğini açıklayan Doğan, camiaya ve taraftarlara teşekkürlerini iletti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİKTEN SONRA YENİ HEDEF: 25 BİN

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin barajının aşıldığı ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine rekorunun kırıldığı duyuruldu. Kırılan tarihi rekorun ardından kulüp yeni hedefini 25 bin kombine olarak ilan etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAdamin biri biri:

Rekor olsa ne olur tüm kombine kazancı Salah ın yıllık kazancının 7M Euro altında

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Haber YorumlarıKenan polat polat:

Ligi maksimum 3. bitireceksin bu kadar tantana niye .

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

fenerin şampiyonluğa aç olduğu bir senede bu kadar beklentiyi yüksek tutmanıza anlam veremiyorum. Siz geçen sene şampiyon olabilridiniz bence böyle bir hata yapmamaya odaklananın ama bu sene fener tuttuğunu sevecek gibi duruyor.

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Merak etme geçmişteki ağıtlarını bu sene de tekrar ederler ;)) Kupamızda kupamıııız ühüüü

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Haber Yorumlarıköksal şen şen:

onu bunu bilmem de bu Salah gerçekten hayatımıza heyecan getirdi.Trabzon da şampiyonluk forması hiçbir mağazada yok.ts club mağazalarında iğne atsan yere düşmez,o derece

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Maşallah Her Yer NENNAYİ;)))

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