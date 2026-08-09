Sosyal Medyada Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sanal medya platformlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; bir kişinin sanal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı