Sosyal Medyada Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Sanal medya platformlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; bir kişinin sanal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı