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Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı

Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
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Irak’ta yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski bakanın, bakanlığın ihalelerinden yararlanmak amacıyla kurulduğu öne sürülen bir şirket üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilirken, soruşturma kapsamında bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması da istendi.

  • Irak'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Esedi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Eski bakan, bakanlık sözleşmelerinden sahte bir şirket üzerinden yasa dışı yarar sağlamak ve mal varlığındaki artışı yasal yolla açıklayamamakla suçlanıyor.
  • Irak Parlamentosu Milletvekili Nazım Muhammed Duvayic el-Esedi'nin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi; şirketin 15 Ocak ve 19 Kasım 2025'te bakanlıkla iki ayrı sözleşme imzaladığı belirtildi.

Irak’ta yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Eski bakanın, bakanlığa ait sözleşmelerden sahte bir şirket üzerinden yasa dışı şekilde yararlandığı ve mal varlığındaki artışı yasal yollarla açıklayamadığı öne sürüldü.

SAHTE ŞİRKET ÜZERİNDEN SÖZLEŞME İDDİASI 

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Bağdat'taki Kerh İstinaf Mahkemesi Başkanlığına bağlı Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi Soruşturma Hakimliği, eski bakan Esedi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, eski bakanın bakanlığa ait sözleşmelerden “sahte bir şirket” aracılığıyla yasa dışı şekilde faydalandığı suçlamasını değerlendirmeye aldı.

Esedi'nin mal varlığındaki artışın yasal yollarla elde edildiğini kanıtlayamadığını belirten mahkeme, suçlamanın Dürüstlük ve Haksız Kazançla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ 

Irak yargısı soruşturma kapsamında bir başka isim için de harekete geçti. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile sahte sözleşmeler yaptığı iddia edilen Irak Parlamentosu Milletvekili Nazım Muhammed Duvayic el-Esedi'nin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Mahkeme tarafından parlamentoya gönderilen resmi yazıda, milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatılabilmesi için Irak Anayasası'nın 63. maddesi uyarınca gerekli iznin verilmesi istendi.

ŞİRKETİN İHALELERDEN YARARLANMAK İÇİN KURULDUĞU İDDİASI 

Mahkemenin yürüttüğü soruşturmada, milletvekili Esedi'nin eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ile birlikte “et-Tedamul Genel Ticaret, Bilgi Teknolojileri ve Genel Müteahhitlik Limited Şirketi” adlı şirketin kurulması konusunda anlaşma yaptığı tespit edildi.

Söz konusu şirketin, bakanlığın gerçekleştirdiği ihale ve sözleşmelerden doğrudan yararlanmak ve bunları almak amacıyla kurulduğu ileri sürüldü.

İKİ AYRI SÖZLEŞME İMZALANDI 

Mahkeme açıklamasına göre şirket, 15 Ocak ve 19 Kasım 2025 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile iki ayrı sözleşme imzaladı.

Şirkete ayrıca yabancı işçi istihdamı amacıyla özel bir iş bulma bürosu açma ruhsatı verildiği belirtildi.

Mahkeme, söz konusu büro üzerinden çok sayıda yabancı işçinin mevzuata aykırı şekilde Irak'a girişinin sağlandığını bildirdi.

Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebinin ise hakkında Irak Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda yasal işlemlerin sürdürülebilmesi amacıyla parlamentoya iletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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