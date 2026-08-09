Milli futbolcu Deniz Gül'ün evi soyuldu! Zarar çok büyük

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül, talihsiz bir olayla sarsıldı. Genç golcünün ikamet ettiği eve hırsız girdi.

250 BİN EURO DEĞERİNDE ZARAR VAR

CNN Portugal'da yer alan habere göre; Soygun, pazar sabahı milli futbolcunun evde bulunmadığı saatlerde gerçekleşti. Şüpheli ya da şüphelilerin eve girerek toplam değeri yaklaşık 250 bin Euro'yu bulan lüks saat ve mücevherleri çalarak kayıplara karıştığı bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından Portekiz Polisi (PSP) geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik güçleri, evdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken hırsızlığı gerçekleştiren faillerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.