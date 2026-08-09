Haberler

Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi

Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Napoli, Romelu Lukaku'nun transferinde anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaşırken, tarafların 24-48 saat içinde el sıkışmasının beklendiği aktarıldı.

  • Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile bonservis pazarlığında orta yolu bulmaya yaklaştı ve anlaşmanın 24 ila 48 saat içinde resmiyete kavuşabileceği belirtildi.
  • Romelu Lukaku, avukatı aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme detaylarında anlaşmaya vardı ve Türkiye'ye gelmeye onay verdi.
  • 33 yaşındaki Lukaku, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta görev alıp 1 gol kaydetti.

Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’nun transferinde dev bir adım attı. 

TRANSFER 48 SAAT İÇERİSİNDE BİTEBİLİR

Di Marzio’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. İtalyan kulübünün sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir talepte bulunduğu ve tarafların bonservis pazarlığında orta yolu bulmaya çok yaklaştığı belirtildi. Anlaşmanın 24 ila 48 saat içerisinde resmiyete kavuşabileceği ifade edildi.

LUKAKU ŞARTLARI KABUL ETTİ

Süreçteki en kritik gelişmelerden biri de oyuncu cephesinde yaşandı. Deneyimli forvetin avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile yürüttüğü sözleşme detaylarında anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelmeye onay verdiği vurgulandı. 

KARİYERİ VE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Anderlecht altyapısından yetişen Romelu Lukaku; kariyeri boyunca Chelsea, Everton, Manchester United, Inter ve Roma gibi Avrupa devlerinin formalarını giydi. 2024 yazında Napoli’ye transfer olan 33 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydedebildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

Polislere hain saldırı! Kan donduran anlar kamerada
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Adam sakat neyin peşindesiniz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğan doygun:

bir senede 7 maç oynayan futbolcu alınmaz. ALMAYIN

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenestunatuna@gmail.com:

almayin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Adam top oynayamıyor ya Aziz yıldırım işin yok mu senin git adam gibi birini al çok mu paran var git Pavlidisi al Guırasy yi Taraftar Lukakuyu alma diyor sana inadına mı gidip alacaksın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımtb7pjm86c:

valla hata yapıyorlar inşallah almazlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu

Belediye arazözü devrildi, sıkışan sürücünün ilk sözü o oldu
Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Salah sonrası 3 günde rekor kırıldı!
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek

Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz

Yarın Meclis'e gelecek yasayla ilgili tarafını belli etti