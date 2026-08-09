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Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz

Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen “çerçeve yasa”ya dair partisinin tutumunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine “tereddütsüz” destek vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, sürecin bölünme ve ayrışma değil, yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme süreci olması gerektiğini vurguladı.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen çerçeve yasa kapsamındaki Terörsüz Türkiye sürecine partisinin 'tereddütsüz' destek vereceğini ve sorumluluk üstleneceğini açıkladı.
  • Kılıçdaroğlu, sürecin bölünme veya parçalanma değil, yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme süreci olduğunu belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, üniter devlet yapısı ile Anayasa'nın ilk dört maddesinin CHP için tartışılmaz olduğunu ve bölücü küresel yapılara geçit verilmeyeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen “çerçeve yasa”ya ilişkin partisinin tutumunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP olarak sürece “tereddütsüz” destek vereceklerini belirtti. Sürecin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir” dedi.

“BU SÜRECE TEREDDÜTSÜZ KATKI VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP Grubu olarak sürecin yalnızca destekçisi olmayacaklarını, aynı zamanda sorumluluk üstleneceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUK ALAN VE ÖNCÜLÜK EDEN ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ" 

CHP'nin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen çerçeve yasa kapsamında yürütülen süreçte partisinin aktif bir tutum sergileyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz” dedi.

“BU SÜREÇ BÖLÜNME VE PARÇALANMA SÜRECİ DEĞİL"

Sürecin temel amacının Türkiye'de ayrışmayı değil, toplumsal birlikteliği güçlendirmek olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir.”

“ÜNİTER DEVLET YAPIMIZ VE ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞILAMAZ"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üniter devlet yapısının ve Anayasa'nın ilk dört maddesinin CHP açısından tartışılmaz olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Türk milleti; içerisinde barındırdığı bütün evlatlarıyla, bütün kültürleriyle, bütün dilleriyle ve bütün renkleriyle ayrılmaz bir bütündür. Farklılıklarımız ayrışmanın değil, ortak vatanımızın zenginliğidir” dedi.

Ardından “Bizim için tartışılmaz olan; üniter devlet yapımız, Anayasa’nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ MİLLETİ BİRLEŞTİRMEKTİR"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında CHP'nin milliyetçilik ve vatanseverlik anlayışına da vurgu yaptı.

“Bizim milliyetçiliğimiz; milleti bölmek değil, milleti birleştirmektir. Bizim vatanseverliğimiz; kardeşi kardeşe düşürmek değil, aynı bayrağın altında omuz omuza yürümektir” diyen Kılıçdaroğlu, hedeflerinin birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam ve itibarlı bir Türkiye olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, açıklamasını “Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır” sözleriyle tamamladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSelim Demir:

akıllı adamın hali başka oluyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eski amerika başkanı bidine dan farkı yok sağda bir istepne solda başka bir istepne bu araba yolda zor kalır

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

bunun hakkında çok sert yorumlar var ama yayınlamıyorsunuz. neden?

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Vefacım, çünkü Nannesi Norrosbiden her şey beklenir ;)) Bak BF9 Gurmanci Bicine

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Kılıçtaroğlu ne diyosa tersi doğrudur.TESCİLLİ

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Haber YorumlarıEmrah Doğan:

doğru yolu buldun aferin

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Haber Yorumlarıeyuputlu1@gmail.com:

sana helal olsun be adam

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