Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen “çerçeve yasa”ya ilişkin partisinin tutumunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP olarak sürece “tereddütsüz” destek vereceklerini belirtti. Sürecin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir” dedi.

“BU SÜRECE TEREDDÜTSÜZ KATKI VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP Grubu olarak sürecin yalnızca destekçisi olmayacaklarını, aynı zamanda sorumluluk üstleneceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUK ALAN VE ÖNCÜLÜK EDEN ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ"

CHP'nin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen çerçeve yasa kapsamında yürütülen süreçte partisinin aktif bir tutum sergileyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz” dedi.

“BU SÜREÇ BÖLÜNME VE PARÇALANMA SÜRECİ DEĞİL"

Sürecin temel amacının Türkiye'de ayrışmayı değil, toplumsal birlikteliği güçlendirmek olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir.”

“ÜNİTER DEVLET YAPIMIZ VE ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞILAMAZ"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üniter devlet yapısının ve Anayasa'nın ilk dört maddesinin CHP açısından tartışılmaz olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Türk milleti; içerisinde barındırdığı bütün evlatlarıyla, bütün kültürleriyle, bütün dilleriyle ve bütün renkleriyle ayrılmaz bir bütündür. Farklılıklarımız ayrışmanın değil, ortak vatanımızın zenginliğidir” dedi.

Ardından “Bizim için tartışılmaz olan; üniter devlet yapımız, Anayasa’nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ MİLLETİ BİRLEŞTİRMEKTİR"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında CHP'nin milliyetçilik ve vatanseverlik anlayışına da vurgu yaptı.

“Bizim milliyetçiliğimiz; milleti bölmek değil, milleti birleştirmektir. Bizim vatanseverliğimiz; kardeşi kardeşe düşürmek değil, aynı bayrağın altında omuz omuza yürümektir” diyen Kılıçdaroğlu, hedeflerinin birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam ve itibarlı bir Türkiye olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, açıklamasını “Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır” sözleriyle tamamladı.