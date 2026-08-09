Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı: İstenen şartlar arasında yok yok

Sakarya’da sosyal medyada paylaşılan bir iş ilanı, aranan kriterlerle gündem oldu. “Özel asistan” pozisyonu için verilen ilanda adaylardan yalnızca eğitim ve çalışma şartlarına değil, özel hayatlarına, kıyafet tercihlerine ve sosyal medya kullanımına ilişkin de çok sayıda koşulu yerine getirmeleri istendi. İlanın altında yapılan “NATO temsilcisi aranıyor galiba” yorumu ise dikkat çekti.

MAAŞ 69 BİN LİRA, ŞARTLAR İSE SIRA DIŞI

Sakarya merkezde paylaşılan ilanda, bir iş insanının kişisel özel asistan olarak çalıştırmak üzere 18-36 yaş aralığında, en az lise mezunu iki kadın aradığı belirtildi.

İlanda aylık 69 bin TL net maaş, prim ve sigorta imkanının yanı sıra 30 günlük deneme süresi sunulduğu ifade edildi.

Ancak ilanı dikkat çekici hale getiren asıl bölüm, adaylardan istenen kişisel kriterler oldu.

KIYAFET TERCİHİNDEN MEDENİ DURUMA KADAR İSTENENLER ŞAŞIRTTI

İlanda adayların yalnızca çalışma hayatına ilişkin değil, özel yaşamlarına dair de çeşitli sınırlamalara tabi tutulacağı belirtildi.

Paylaşılan şartlar arasında; askılı, şort, mini etek ve sıfır kol kıyafet giyen kişilerin başvuru yapamayacağı ifade edildi. Ayrıca evli, nişanlı, sözlü veya sevgilisi olan kişilerin de başvurularının kabul edilmeyeceği yazıldı.

İlanda bununla da yetinilmedi. Adayların telefonlarına erkeklerden mesaj gelmesi dahi başvuruya engel olarak sıralandı.

SOSYAL MEDYA VE DÖVME DE KRİTERLER ARASINDA

İlana göre işe kabul edilen kişilerin Instagram, X, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarını kullanmaması gerekiyor.

Ayrıca vücudunda, yüzünde, elinde veya kolunda dövme bulunanların yanı sıra piercing ya da hızma kullanan kişilerin de başvuramayacağı belirtildi. Sigara ve alkol kullanan adayların da değerlendirmeye alınmayacağının altı çizildi.

AYDA 20 GÜN SEYAHAT ŞARTI

İş ilanında adayların yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda da herhangi bir engelinin bulunmaması da istendi. Buna göre çalışanların ay içerisinde 20 gün seyahat etmesi ve bu seyahatlerin konaklamalı olması öngörülüyor.

İlanda işverenin 32 yaşında olduğu ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarında yemek tadım denetimi yaptığı da belirtildi.

“NATO TEMSİLCİSİ ARANIYOR GALİBA"

Sosyal medyada paylaşılan ilan, kısa sürede kullanıcıların da dikkatini çekti. İlanın altına yapılan yorumlardan biri ise özellikle öne çıktı.

Bir kullanıcı, sıralanan kısıtlamalara gönderme yaparak “NATO temsilcisi aranıyor galiba” yorumunda bulundu.

İlan, özellikle adayların özel hayatına yönelik şartları nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.