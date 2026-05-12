TBMM'de Milletvekillerine Yönelik "İtibar Suikastı" ve Sosyal Medya Saldırılarına Karşı Ortak Tepki

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'ndaki siyasi partiler, milletvekillerine yönelik "itibar suikastı" ve sosyal medya saldırılarına karşı ortak tepki göstererek iktidar partisine bu konuda harekete geçme çağrısında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'te dile getirmekten bile hicap duydukları bir konu olduğunu belirterek "Bu tip söylemlerin yanlış ve çok çirkin olduğunu ben de tanımlamak istiyorum ama el birliğiyle siyaset kurumunun seviyesini aşağı çekmeye çalışanlara ve bu siyasi kurumu halk nezdinde de itibarsız göstermeye çalışanlara karşı bir birliktelik arz edeceğimizi ortaya koyuyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri gündemi değerlendirdi.

KAYA: İTİBAR SUİKASTLERİ HİÇ KİMSEYE FAYDA VERMEZ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iftira, karalama kampanyalarıyla kişilerin namus ve şerefleri ile itibarlarını hedef alan saldırılara ve yayınlara karşı hep beraber karşı durulması gerektiğini söyleyerek "Bu kapsamda özellikle son günlerde CHP'li bazı milletvekili arkadaşlarımızın namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan maksatlı yayınların yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu ve benzeri, insanların namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan yayınların ve itibar suikastlarının hiç kimseye fayda vermeyeceğini tam tersine başta milletvekilleri olmak üzere bütün milletimize zarar verdiğini ve dolayısıyla bu ve benzeri iftira ve karalama kampanyalarına özellikle TBMM'deki milletvekilleri ve siyaset kurumu olarak hep beraber karşı durmamız lazım" dedi.

ÇÖMEZ'DEN HEYBELİADA'DA RUHBAN OKULU AÇILACAK İDDİALARINA TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, geçen yıl kasım ayında Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack "Bizim hedefimiz Türkiye'de Eylül 2026'da Heybeliada Ruhban Okulunun yeniden açılması" sözlerini hatırlatarak "Bu ifade Amerikan Büyükelçisine ait yani Amerika'nın bizim ülkemizdeki bir memuru bizim ülkemizin iç meselesi olan bir konuda kendi hedefleriymiş gibi bir açıklama yapıyor. Bu korkunç bir skandal. Bununla ilgili bir tek kelime yorum yok, bir tek kelime eleştiri yok, 'Sen kimsin demek' yok, nota vermek yok ve parmak sallayan bir Büyükelçiye Türkiye'den, Türk makamlarından, yetkililerinden herhangi bir izahat, bir açıklama yok" diye konuştu.

Yunan basınında Patrik Bartholomeos "Heybeliada Ruhban Okulunun bina komplekslerindeki kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamlıyoruz, eylül ayında muhteşem bir törenle, görkemli bir törenle Heybeliada Ruhban Okulu açacağız" sözlerini söylediğini belirten Çömez, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi, bunları alt alta koyduğumuz zaman Türkiye'nin son derece önemli bir meselesini biz ya yurt dışında çıkan gazetelerden öğreniyoruz ya da Amerikan Büyükelçisinden öğreniyoruz. Kaldı ki bu mesele tamamen Lozan'a aykırı. Bizim Parlamentomuzda, bizim ülkemizde yetkililer tarafından yapılmış hiçbir izahat yok, hiçbir açıklama yok. Allah aşkına, bu ülkeyi siz böyle mi yöneteceksiniz? Kaldı ki Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığı kendi müftülerini bile seçemezken, oradaki okullar tek tek kapatılırken sesiniz çıkmıyor, bir yorum yapmıyorsunuz, Amerikan Büyükelçisi parmak sallar gibi tarih veriyor, 'Bizim hedefimiz şu tarihtir' diyor. Bartholomeos gidiyor Yunanistan'da Yunan gazetelerine beyanat veriyor; sizin bir tek kelime izahatınız yok, açıklamanız yok, yorumunuz yok, değerlendirmeniz yok, kaldı ki Parlamentonun çatısı altında sarf edilmiş bir tek cümleniz yok. Buradan AK Parti'nin Sayın Grup Başkanvekiline ricada bulunuyorum, bu konuyla ilgili, lütfen, Dışişleri Bakanıyla görüşün, bu Parlamentoya bilgi verin, bunların tamamını biz dış basından, yabancı misyon şeflerinden değil sizden duymak isteriz, sizden öğrenmek isteriz. Tercihen de gelir Dışişleri Bakanı burada, bu yüce çatı altında Parlamentoya, milletvekillerine, milletin temsilcilerine bilgi verir."

TEMELLİ: SAYIN ÖCALAN ÜZERİNDEKİ KISMİ TECRİT DEVAM EDİYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geçen hafta Barış Anneleri'nin Anneler Günü dolayısıyla TBMM'ye gelerek siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğini beyaz tülbent hediye ettiğini belirterek "Sonrasında da Adalet Bakanlığını ziyaret ettiler ve Sayın Öcalan'la görüşmek için bir dilekçe sundular. Maalesef dilekçeye olumlu bir yanıt söz konusu olmadı, gerçi hiçbir dilekçeye olumlu bir yanıt söz konusu olmuyor ve Sayın Öcalan üzerindeki bu, aslında kısmi tecrit devam ediyor. Oysa demokratik bir müzakere istiyorsak, hukukun normalleşmesini istiyorsak her şeyden önce sadece ve sadece görüşmek isteyenlerin bile görüşmesinin sağlanmasının önemli bir adım olacağını; tabii, Sayın Öcalan'ın kabulüyle bunun gerçekleşmesinin önemli bir adım olacağını burada defalarca dile getirdik ama maalesef hala bu konuda adım atılmış değil" diye konuştu.

GÜNAYDIN'DAN MURAT KURUM İDDİASI: KURUM, GÜLİBRAHİMOĞLU'NA 41 MİLYON 600 BİN LİRA YARDIM YAPIYOR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in haksız mal varlığı edinmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı konuşmanın ertesi gününde Bakan Gürlek'in üç seçilmiş gazeteci ile konuştuğunu belirterek "'Kendisinin Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var, zaten bunu Muhittin Böcek açıklayacak, zamanı var.' Hangi tarihte bunu söylüyor? 18 Mart'ta. Ey, Adalet Bakanı, sen Muhittin Böcek'in ne açıklayacağını nereden biliyorsun? "Bunun zamanı var." diyerek kastettiğin nedir ve böylesine bir tutumu, hukuk dışı tutumu sergilemekten hiç yüzün kızarmıyor mu be kardeşim" diye tepki gösterdi.

MASAK raporuyla belgelenmiş banka hareketinin olduğunu kaydeden Günaydın, "Murat Kurum'un kendisine reklam ve danışmanlık yapan şirketine Murat Gülibrahimoğlu 41 milyon 600 bin lira para yardımı yapıyor; belgeli, belgeli. Ne yaptınız buna karşı? Buna karşı harekete geçen bir savcılık var mı? Memlekette ikili hukuk var, öyle mi? Orada belgeli bir para transferi var, kimsenin kılı kıpırdamıyor, burada bir adamın attığı iftira var, bu iftira üzerinden siyaseti dizayn etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

59 ARAÇ AK PARTİ GENEL MERKEZİ, İL, İLÇE BAŞKANLIKLARINA TESLİM EDİLDİ

Günaydın, 59 aracın AK Parti'nin Genel Merkezine, il başkanlıklarına, ilçe başkanlıklarına teslim edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"42 araç da Binali Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir adaylığı sırasında teslim edilmiş. Ben bununla ilgili suç duyurusu yaptım, suç duyurusunda dedim ki bu basit ve soyut bir iddia değildir, açıkça bu araçların hangi tarihte kime tevdi edildiği, teslim edildiği bellidir. TCK 257'de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu sabittir, bu nedenle bu araçları kural dışı kullandıran İBB yetkilileri 2013-2019 arasında bunlar için suç duyurusunda bulunuyoruz diyoruz. 59 araç AKP'lilere, 42 araç kampanyada Binali Yıldırım'a. Savcılık ne diyor bize biliyor musunuz? 'Olay idari işlemdir, suç unsuru bulunamamıştır, soruşturma yapılmasına yer yoktur' diyor. Niye birinizin sesi çıkmıyor kardeşim? Yüz küsur aracı kural dışı kullanma iddiası var, bunun OGS geçişleri var, memur kullanımları var, bir sürü parası var, birinizin gıkı çıkmıyor ama CHP durması gereken yerde dimdik duruyor."

YENİŞEHİRLİOĞLU: TÜRKİYE ARTIK BAŞKALARININ TEKNOLOJİSİNİ GERİDEN TAKİP EDEN SÜREÇLERİ BIRAKTI

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, SAHA EXPO 2026'nın "haklı gurur" olarak nitelendirerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen bu dev organizasyon milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun ulaştığı o muazzam seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla ispat etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı kırmanın doğrudan bir milli beka ve tam egemenlik meselesi olduğunu vurgulamıştır. Fuarda sergilenen yerli insansız hava araçlarımız ve gelişmiş deniz sistemlerimizle Türk mühendisliğinin sınır tanımayan kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye artık başkalarının teknolojisini geriden takip ettiği süreçleri geride bırakmış, yenilikçi çözümleriyle dünya genelinde izlenen stratejik bir güç merkezine dönüşmüştür" dedi.

ÇÖMEZ: BU BİR SİYASİ PARTİ MESELESİ DEĞİL, VAZİYET ALIN

İYİ Partili Çömez'in yeniden söz almasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ailesiyle beraber çıktığı tatilin görüntülerinin o tatilde bulunan birinin cep telefonu kayıtları münasebetiyle kayda alındığını ve kayda alan kişinin gözaltına alınmasıyla bu görüntülerin resmi personel tarafından elde edilip kamuoyuna ifşa edildiğini hatırlattı. Çömez, "Bugün bir başka gerçekle karşı karşıyayız. Yine CHP'nin Sayın Grup Başkanvekili ifade ettiler. Parlamento çatısı altında bulunan saygıdeğer milletvekilleriyle ilgili son derece fütursuz, son derece seviyesiz, hiçbir şekilde hiçbirimizin -iktidar muhalefet- kabul edemeyeceği şekilde ahlaksızca ve pespaye bir şekilde yayınlar yapıldığını ifade ettiler. Devlet kurumlarının saygınlığını korumak, adalet mekanizmasının tesis edilmesini temin etmek hepimizin vazifesidir ve bu yüce çatıyı, Parlamentoyu, millet iradesinin tecelligahı olan bu yüce çatıyı ve bu çatı altında görev yapan her bir milletvekilinin, millet adına vazife yapan her bir milletvekilinin saygınlığını ve onurunu korumak hepimizin vazifesidir" diye konuştu.

İktidara seslenen Çömez, "Bu bir siyasi parti meselesi değildir. Bu bir iktidar, muhalefet meselesi de değildir. Bu bir ahlaksızlıktır, bu pespayeliktir. Buradan istirham ediyorum geçen sefer olduğu gibi, buna vaziyet alın, buna tavır alın, Parlamentonun saygınlığını, burada görev alan bütün üyelerin onurunu ve saygınlığını korumak için hep beraber gayret edelim. Aksi halde, millet kendi iradesinin tecelli ettiği bu çatının altında görev yapan milletvekillerine fütursuzca ve ahlaksızca saldıranlara baktığında buraya olan itimadını ve itibarını kaybedecektir" dedi.

TEMELLİ: GEREKEN ADIM ATILMADI

DEM Partili Temelli de bu durum kabul edilemez olduğunu belirterek "Sayın Ali Mahir Başarır burada durumu anlattığında tepkilerimizi gösterdik ama gereken adım atılmadığı için bugün bu rezaleti yaşıyoruz. Burada hepimiz bu meseleye karşı tavrımızı çok net ortaya koymak zorundayız ve gerekli adımların atılması için de üzerimize düşen sorumluluğu almak zorundayız çünkü bu durmayacak; bu, siyaseti hedefine koyarak aslında siyaseti değersizleştirmek isteyen bir aklın ürünü. Sosyal medyayı, medyayı kullanarak bu, örgütlü bir saldırıdır. Neden? Çünkü siyaset ne kadar değersizleşirse, siyaset ne kadar bu yere sürüklenirse işte o zaman bu zihniyet o kadar hegemonyasını da hakimiyetini de kuruyor ve nasıl hayata geçtiğini görüyoruz. Yargı sürecindeki krizden bahsettiğimizde aslında bunlara da değiniyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİŞEHİRLİOĞLU: TROLLER VASITASIYLA SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

AK Partili Yenişehirlioğlu da Çömez ve Temelli'nin değindiği konu üzerine söz alarak "Sayın Başkanım, siyaset kurumu son derece değerli ve özenle korumamız gereken bir alan fakat muhalefet ya da iktidar ayrımı gözetmeksizin siyaset kurumunu aşağılara çekmeye çalışan ve bu noktada troller vasıtasıyla ciddi manada saldırılar gerçekleştiren bir vakayla da karşı karşıyayız. Hatta bazen şüyuu vukuundan beter hadiselerle karşılaşıyoruz, bunlar buradan dile getirmekten bile hicap duyduğumuz hadiseler. Oysaki biz Meclis'teki saygın milletvekillerinin birbirine destek olması, birbirinin saygınlığını koruması, masumiyet karinesine saygı göstermesi ve yargıya intikal eden hususların da yargının hayırlısıyla sonuçlanacağına dair bir güven içinde olmamız gerekir. Bu tip söylemlerin yanlış olduğunu, doğru olmadığını, yakışık almadığını ve çok çirkin olduğunu ben de tanımlamak istiyorum ama el birliğiyle siyaset kurumunun seviyesini aşağı çekmeye çalışanlara ve bu siyasi kurumu halk nezdinde de itibarsız göstermeye çalışanlara karşı bir birliktelik arz edeceğimizi ortaya koyuyorum" diye konuştu.

BULDAN: SAYIN KURTULMUŞ, BU KONUYA DAİR SÖZ SÖYLEMELİ

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da bugün Divanı yöneten Meclis Başkanvekili olarak özellikle kadın milletvekilleri başta olmak üzere hiçbir milletvekiline kurulan kumpası, yapılan iftirayı kabul etmediklerini belirterek "Böylesi durumlarda, özellikle Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un bu konuya dair hem söz söylemesinin hem milletvekillerimize sahip çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuyla ilgili, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında duracağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Yapılan saldırıları, iftiraları asla kabul etmeyeceğiz, ben de bunun özellikle altını çizmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA