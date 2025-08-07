Şüpheli Kaptanın Kullandığı Geminin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yalova'dan Bozcaada'ya seyir halinde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, kaptan C.T. gözaltına alındı. Kaptanın kullandığı 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi Yalova açıklarında görüntülendi.
ŞÜPHELİ KAPTANIN KULLANDIĞI GEMİ GÖRÜNTÜLENDİ
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan kaptan C.T.'nin (61) kullandığı 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi, Yalova açıklarında görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel