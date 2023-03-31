Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı

İyi Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki il başkanlığı binasına sabaha karşı silahlı saldırıda bulunuldu. İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan, "Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış" dedi. Polis olayın ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik açıklama geldi.

"MAHCUP OLURSUNUZ"

Bakan Soylu saldırganın yakalandığını belirterek, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ TEHDİT ÜZERİNE PARTİMİZ KURŞUNLANDI"

Silahlı saldırı sonrası İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na giden Genel Başkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde yaşadığı siyasi tartışma üzerinden sert ifadeler kullandı. Akşener şunları söyledi: "Seçime 1.5 ay kala ve 'sayın Cumhurbaşkanı' demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar; Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden -ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum- kurşunlanmıştır.

"BİZ KORKMAYIZ"

Bunun anlamı şu; daha önce dendi ki bana 'bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin'… dendi linçe uğradım. 'sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi. Evim basıldı. Velhasılkelam 'beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi. Bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1.5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu başka bir şey. Bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir."

"MERAL AKŞENER'İ KORKUTACAK ADAM ANASINDAN DOĞMADI"

Akşener, "Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep bey. Ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun şerefinin can güvenliğinin mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki; mahkemelerin, polislerin bu olayın faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler" dedi.

"MİLLETİME GÜVENİYORUM"

"Bu ucube sistemi, bu yargı sistemini sürdüremezsiniz" diyen Akşener "Bugün bize yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. 1.5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkanı duruyor. Seçimini iptal ettiler. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEK SİYASETÇİYE YAPILMAYANLAR BANA YAPILDI"

Kadınlara seslenen Akşener şunları dile getirdi: "Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hararet, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, pisliğin iğrençliğin hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar; 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye ve sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Partimizi de 1'inci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların kazanması lazım. Ben biliyorum. Gece bir ışık söndüğünde işinden evine gitmenin ne demek olduğunu biliyorum. Gece sokakta yalnız yürüdüğünüzde size neler denilebileceğini biliyorum. Tecavüzün, tacizin, hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz. Biz kadınlar değiştireceğiz."

"SİNİRİN ÇOK BOZULMUŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Recep bey sana sesleniyorum" diyen Akşener sözlerini şöyle noktaladı: "Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, iftiralar geçecek gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş. 1.5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok. Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanına bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle harika olur."

"NEDENİ BELİRLENMEDEN HUSUMET YÖNELTMEK SİYASİ FIRSATÇILIKTIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da saldırı sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Soylu; "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İYİ PARTİ BİNASINA SALDIRIYA İLK YORUM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir.

"SORUMSUZ AÇIKLAMALAR YAPARAK PROVOKASYONA KATKI SAĞLANMAMALI"

Buna karşın Sn Akşener'in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. İYİ Parti il binasına yapılan saldırının failleri ortaya çıkacaktır. Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sn Akşener doğrudan Sn Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır.

"BU SORUMSUZ YAKLAŞIMLARLA KİMSE SİYASİ RANT ELDE EDEMEZ"

Sn Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz. Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜCADELESİNİ DEMOKRATİK SEÇİMLER YOLUYLA VERDİ"

14 Mayıs'ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."