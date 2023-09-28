Son Dakika! İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika! İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler ise durumun vahametini ortaya koyuyor.

İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde patlama oldu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bölgeden gelen görüntülerde patlamanın meydana geldiği sokağın savaş alanına döndüğü görülüyor.

ÇEVREDEKİLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Patlamadan acı haberi veren Bahadır, "Doğalgaz patlaması yaşandı bunun neticesinde yangın başladı. Bir vatandaşımız rahmetli oldu, iki vatandaşımız yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı." dedi.

Bölgeden gelen ilk görüntüler: