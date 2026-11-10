Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Dağı geçişinde kar başladı, D-100 kara yolunda beyaz örtü oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı geçişinde kar başladı, D-100 kara yolunda beyaz örtü oluştu Haber Videosunu İzle
Bolu Dağı geçişinde kar başladı, D-100 kara yolunda beyaz örtü oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ile İstanbul arasındaki D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede beyaz örtü oluşurken Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında beyaz örtü oluştu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Yüzükleri iade etmek istedi, satırlı saldırıya uğradı! Valiziyle kendini korudu

Aldığı yüzükleri iade etmek isteyen müşteriyi neredeyse öldürüyordu

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! Gözaltılar var
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar
Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda