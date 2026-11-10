Bolu Dağı geçişinde kar başladı, D-100 kara yolunda beyaz örtü oluştu

Bolu Dağı geçişinde kar başladı, D-100 kara yolunda beyaz örtü oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara ile İstanbul arasındaki D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede beyaz örtü oluşurken Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında beyaz örtü oluştu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı