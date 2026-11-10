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Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

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Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım
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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, 10 Kasım'da Atatürk'ü anarak saat 09.05'te Türkiye ile birlikte saygı duruşunda bulunduğunu belirtti. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine vurgu yapan Barrack, egemenlik ve onurun cesaretle kazanıldığını, bunları korumanın ise rakipleri ortağa dönüştürmekten geçtiğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle anılırken ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da bir mesaj yayımladı. Barrack, Atatürk'ün yalnızca Türkiye'nin kuruluşundaki rolüne değil, savaşın ardından barışı ve devlet kurumlarını inşa etme iradesine de dikkat çekti.

"SAAT 09.05'TE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SAYGI DURUŞUNDAYIM"

Barrack, mesajına "Bugün saat 09.05'te Türkiye sessizliğe bürünüyor, ben de onunla birlikte saygı duruşunda bulunuyorum" sözleriyle başladı. Atatürk'ün ölümünün üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen ortaya koyduğu örneğin günümüz için de anlam taşıdığını belirten ABD'li diplomat, onun savaşın bedelini çok iyi bilen bir asker olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün yıkılan bir imparatorluğun ardından cumhuriyet kurmayı tercih ettiğini vurgulayan Barrack, geçmişin kırgınlıkları yerine kurumları inşa etmesinin önemine değindi. Türkiye'ye yön vermeye devam eden "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini de mesajının merkezine yerleştirdi.

"ASIL CESARET, RAKİPLERİ ORTAĞA DÖNÜŞTÜRMEKTİR"

Barrack, Atatürk'ün mirasının günümüzün bölgesel sorunları açısından da yol gösterici olduğunu belirtti. İstikrar arayışının sürdüğü bir coğrafyada egemenlik ve onurun cesaretle kazanıldığını ifade eden Büyükelçi, bunları korumanın ise daha zorlu bir cesaret gerektirdiğine dikkat çekti.

Barrack, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Egemenlik ve onur cesaretle kazanılır; onları güvence altına almak ise rakipleri ortaklara dönüştürmenin daha zorlu cesaretini gerektirir."

Kaynak: Haberler.com
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