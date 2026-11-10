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Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı

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Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Haber Videosunu İzle
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
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Yüksek gerilim direğine tırmanan bir kişi, elektrik akımına kapılarak metrelerce yükseklikten yere düştü. Korkunç anlar kameraya yansırken, çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi sakin davranması en az kaza kadar şaşkınlık yarattı.

Bir kişinin yüksek gerilim hattına tırmandığı anlarda yaşananlar, faciaya dönüşebilecek bir kazayı gözler önüne serdi. Metal direğin üst bölümünde bulunan kişi, elektrik tellerine yaklaştığı sırada şiddetli bir elektrik boşalmasına maruz kaldı. Parlamanın ardından dengesini kaybeden kişi, metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI, YERE ÇAKILDI

Görüntülerde, direğin üst kısmında meydana gelen elektrik boşalmasıyla birlikte güçlü bir ışık oluştuğu görülüyor. Akıma kapılan kişinin ardından yere düştüğü anlar da kameraya yansırken, olayın yaşandığı bölgedeki tehlikenin boyutu dikkat çekiyor.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın en çarpıcı ayrıntılarından biri ise çevrede bulunan kişilerin tavırları oldu. Metrelerce yüksekten düşen kişinin ardından çevredekilerin sakin davranışları, görüntülerin en dikkat çeken bölümü haline geldi. Kazazedenin sağlık durumuna ve olayın nerede yaşandığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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