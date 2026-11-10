İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi

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Aliağa’da dün meydana gelen patlamanın ardından fabrikadaki hasar havadan görüntülendi. Adli Tıp Kurumu önündeki aileler ise yakınlarının cenazelerini teslim almayı bekliyor.

FABRİKADAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aliağa’nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar sürdü. Fabrikadaki hasar ise dronla havadan görüntülendi.

3 BAKAN FABRİKADA İNCELEME YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.

14 YARALI İŞÇİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 işçi yaralandı. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

AİLELERİN ADLİ TIP ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda hayatını kaybeden işçilerin otopsi ve kimlik tespit çalışmaları gece boyunca sürdü. Cenazeleri teslim almak için kuruma gelen yakınların bekleyişi devam ediyor. Cenazelerden ve ailelerden alınan örnekler üzerinde DNA karşılaştırması yapılarak kimlik tespitlerinin tamamlanacağı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı