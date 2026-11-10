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Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

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Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi Haber Videosunu İzle
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
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Kadıköy’de haraç almak amacıyla bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri öne sürülen şüpheliler, İstanbul’un 6 ilçesinde 8 adreste eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İş yerine yönelik saldırı ve şüphelilerin kaldığı rezidansa düzenlenen operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Kadıköy'de 28 Ekim'de motosikletli 2 kişinin bir iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan olmadı, iş yerindeki otomobil hasar gördü.
  • Polis, saldırıda kullanılan ve Beyoğlu'nda çalıntı olduğu belirlenen motosikleti Ümraniye'de sahte plakayla terk edilmiş halde buldu.
  • 6 ilçedeki 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. gözaltına alındı; evde 13 parça kokain ve içime hazır esrar ele geçirildi.

Kadıköy’de 28 Ekim’de motosikletle gelen 2 kişinin bir iş yerine düzenlediği silahlı saldırının şüphelileri yakalandı. Polis, saldırıda kullanılan çalıntı motosikletin izini sürerek şüphelilere ulaştı.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Kadıköy’de 28 Ekim’de bir iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, silahlı saldırının ardından kaçtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, iş yerindeki otomobilde hasar oluştu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plaka taktığı motosikleti Ümraniye’de terk edilmiş halde buldu.

ÇALINTI MOTOSİKLET ELE VERDİ

Motosikletin bir süre önce Beyoğlu’nda çalındığının belirlenmesi üzerine şüphelilerin kimlikleri ve kaldıkları evler tespit edildi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir’deki 8 adrese Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Rezidansta yakalanan C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. gözaltına alındı. Rezidanstaki operasyon anı da sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, şeffaf poşetler içinde 13 parça halinde kokain ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

6 ay sonra serbest bırakacaksanız neden alıyorsunuz ki?

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Artık mafya ve çeteler tarih olmalı

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Haber YorumlarıOLCAY:

suriyelileri gönderme zamanı gelmedimi daha?

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

emin olun idam edilseler gözümü kırpmam. katlller, uyuşturucu satıcıları, bu milletin malına konmaya çalışanlar, tecavüzcüler... gerçekten ölsün inşallah

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