Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

FT'ye göre Netanyahu, İran'a yeni saldırı için Trump'ı her gün arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FT'ye göre Netanyahu, İran'a yeni saldırılar başlatması için Trump'ı her gün arıyor. Beyaz Saray içi ve dışındaki savaş karşıtları bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışırken bölge liderleri diplomasi istiyor; Trump ise yeni harekata gerek görmediğini söylüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yeni saldırılar başlatması yönünde ikna etmek için her gün aradığı bildirildi.

Financial Times (FT) gazetesinin Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray içinde ve dışında İran'la savaşı istemeyen kesimlerin Netanyahu'nun söz konusu baskısını boşa çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Trump'ı her gün telefonla arayarak İran'a yeni saldırılar başlatması yönünde baskı yaptığını belirten kaynak, "Beyaz Saray içindeki ve dışındaki İran'la savaş istemeyen kesimler ise bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan kaynak, bölgedeki ülkelerin liderlerinin de Trump'tan "gerilimi tırmandırmamasını ve diplomasiye öncelik vermesini" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini duyurmuştu.

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump'ın söz konusu açıklamaları Washington ile Tahran arasında arabuluculuk yürüten Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

Kaynak: AA
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi

17 eve ateş düştü! İşte patlamanın izleri
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor26

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden28

Tahliye olan Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden