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17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi

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17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi Haber Videosunu İzle
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde 17 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki T.İ., facianın ardından tesisin önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, patlamaya ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın yankıları sürerken, fabrikanın önünde yaşanan bir başka olay bölgede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından tesisin önüne gelen bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.

YILLARCA ÇALIŞTIĞI FABRİKANIN ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

Fabrikada uzun yıllar tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki T.İ., henüz bilinmeyen bir nedenle tesisin önünde kendini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.İ., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PATLAMADA 17 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 17 işçi yaşamını yitirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban, bakım sırasında düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu patlamanın meydana geldiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ağır yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 17'ye yükseldiğini duyurmuştu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Facianın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın araştırılması için 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2 mülkiye başmüfettişi de inceleme yapmak üzere görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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