Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ev ve arsa sahipleri, ödemelerini 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yapabilecek. Süresi içinde ödenmeyen vergiye gecikme zammı uygulanacak. Şartları taşıyan emekliler, gaziler, engelliler ile şehitlerin dul ve yetimleri, tek konutları için emlak vergisinden muaf olabiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksidi için geri sayım sürüyor. Ödemesini son güne bırakmak istemeyen mükellefler, borçlarını belediyeler, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyebiliyor.

SON GÜN 30 KASIM

Belediyelerce tahakkuk ettirilen emlak vergisi her yıl iki taksitte tahsil ediliyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken, ikinci taksit kasım ayında yatırılıyor. 1 Kasım’da başlayan ikinci taksit dönemi 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

GECİKME ZAMMINA DİKKAT

Vergisini süresinde ödemeyen mükellefler gecikme zammıyla karşı karşıya kalıyor. Aylık yüzde 3,7 olarak belirtilen orana göre, 6 bin liralık emlak vergisi borcunun bir ay gecikmesi halinde borca 222 lira ekleniyor ve toplam tutar 6 bin 222 liraya yükseliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin veznelerinden, belediyelerin internet siteleri ve e-belediye sistemlerinden, e-Devlet’teki ilgili belediye hizmetlerinden ve belediyenin anlaşmalı olduğu bankalardan ödenebiliyor. Borç ve ödeme bilgileri için taşınmazın bağlı olduğu belediyenin kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

2026'DA ARTIŞA ÜST SINIR GETİRİLDİ

Yeni rayiç bedellerin bazı bölgelerde 10-15 kat artmasının ardından yapılan yasal düzenlemeyle, 2026 yılı bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre 2026 yılı vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla 3 katı olabildi. Yeni düzenlemeyle 2027, 2028 ve 2029 yıllarında vergi değerleri, yeniden değerleme oranının tamamı kadar artırılacak. Önceki uygulamada bu artışta oranın yarısı esas alınıyordu.

ÖRNEK HESAPLAMA

2025 yılı emlak vergi değeri 1 milyon lira olan bir konut için binde 2 oranıyla hesaplanan vergi 2 bin lira, yüzde 10'luk kültür payı ise 200 lira oluyor. Böylece yıllık toplam tutar 2 bin 200 lira olarak hesaplanıyor. Aynı konutun 2026 yılı vergi değerinin 3 milyon liraya çıkması halinde, büyükşehir sınırlarında binde 2 oranıyla hesaplanan vergi 6 bin liraya, kültür payı 600 liraya ulaşıyor. Yıllık toplam tutar 6 bin 600 lira oluyor.

KİMLER MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında geliri olmadığını belgeleyenler, geliri yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olan emekliler, gaziler, engelliler ile şehitlerin dul ve yetimleri, tek meskenleri için sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor. Bunun için Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir meskene sahip olunması ve diğer yasal şartların karşılanması gerekiyor. Birden fazla meskende hisse sahibi olmak muafiyetten yararlanmayı engelleyebiliyor. Muafiyet şartlarının ve gerekli belgelerin ilgili belediyeden kontrol edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Yasak aşkı öğrendi, intikam için yıl dönümünü bekledi

Yasak aşkın intikamı hayli ağır oldu
Çankırı'da kar sürücülere zor anlar yaşattı! Yaz lastikli onlarca araç yolda mahsur kaldı

Yaz lastiğiyle yola çıkanlar kara yakalandı! Araçlar yoldan çıktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı11

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

17 işçinin can verdiği faciayla ilgili yeni gelişme
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler31

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu18

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

TÜİK son verileri açıkladı! Üç sektörde tablo değişti