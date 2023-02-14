Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 418'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Depremlerin ardından ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 35 bin 418'e, yaralı sayısının 105 bin 505'e yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" Bölgedeki şehirlerimizin ayakta kalan kapasiteleriyle ülkemizin tamamındaki kamu imkanlarını hemen harekete geçirdik. Yıkımın büyüklüğüne ve kış mevsiminin engellerine rağmen şartları sonuna kadar zorladık. En kısa sürede ve etkinlikte şehirlerimize ulaşmak için devlet ve millet olarak seferber olduk. Ayrıca şehirlerimizin hasar gören içme suyu ve kanalizasyon altyapıları da depremzedeler ve yardım ekipleri için sorunları beraberinde getirdi.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI CANLA BAŞLA MÜCADELE ETMİŞTİR"

Böylesine büyük felaket dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar elbette bizde de yaşandı. Devletimizin bakanlık, kurum, sivil toplum, uluslararası yardım kuruluşuyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir.

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