TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti

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TikTok'ta gerçekleştirilen canlı yayından alınan görüntülerde, bir çiftin izleyiciler tarafından gönderilen sanal hediyelere göre farklı dans senaryoları uyguladığı görüldü.

Yayında gönderilen bazı hediyelerin ardından çift birlikte dans ederken farklı hediyelerde erkek kenara çekiliyor ve kadın dans etmeye tek başına devam ediyor. İzleyicilerin gönderdiği hediyelerin yayının akışını belirlemesi dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından canlı yayının içeriğine yönelik eleştiriler geldi. Tepki gösteren kullanıcılar, izlenme ve sanal hediye kazanma amacıyla çiftlerin özel hayatlarını bu tür yayınlara taşımasını eleştirdi.

Özellikle gönderilen hediyeye göre kadının tek başına dans etmesinin bir kazanç yöntemine dönüştürülmesi tartışmalara neden oldu.

SANAL HEDİYE UĞRUNA YAPILANLAR TARTIŞILIYOR

TikTok'ta izleyicilerin satın alarak yayıncılara gönderebildiği sanal hediyeler, içerik üreticileri için gelir kaynaklarından biri olarak kullanılıyor.

Söz konusu canlı yayın ise bu sistemin nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Görüntülere tepki gösteren kullanıcılar, sanal hediyeler karşılığında sergilenen davranışların sınırlarını sorguladı.

Kaynak: Haberler.com