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Kirası 85 bin liradan 324 bin liraya çıktı! Oğuzhan Koç çareyi taşınmakta buldu

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Kirası 85 bin liradan 324 bin liraya çıktı! Oğuzhan Koç çareyi taşınmakta buldu
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Ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan Oğuzhan Koç, aylık kirasının 85 bin liradan 324 bin liraya yükseltilmesinin ardından Levent'teki evinden taşındı. Ünlü şarkıcının taşınması sırasında sevgilisi Hazal Subaşı da nakliye kamyonetinin başında görüntülendi.

  • Oğuzhan Koç'un İstanbul Levent'teki evinin aylık kirası, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla 85 bin liradan 324 bin liraya yükseltildi.
  • Ev sahibinin 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılması talebiyle başlayan anlaşmazlık yargıya taşındı; bilirkişi aylık kira değerini 360 bin lira olarak hesapladı.
  • Koç, kira kararına itiraz ederek dosyayı avukatı aracılığıyla üst mahkemeye taşıdı ve Levent'teki evinden taşındı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, İstanbul Levent'te yaşadığı evin kirası nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Aylık 85 bin lira olan kiranın mahkeme kararıyla 324 bin liraya yükseltilmesinin ardından Koç, evden taşındı. Taşınma sırasında sevgilisi Hazal Subaşı da nakliye kamyonetinin başında görüntülendi.

EV SAHİBİYLE KİRA NEDENİYLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

2019 yılından bu yana İstanbul'un Levent semtindeki bir evde yaşayan Oğuzhan Koç, kira artışı nedeniyle ev sahibiyle anlaşmazlık yaşamıştı. Aylık 85 bin lira kira ödeyen ünlü şarkıcının ev sahibi, 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya yükseltilmesini talep etmişti.

Koç, evde kendi imkânlarıyla tadilat yaptırdığını belirterek talep edilen artışın hakkaniyetli olmadığını savunmuştu. Tarafların uzlaşamaması üzerine konu yargıya taşınmıştı.

MAHKEME KİRAYI 324 BİN LİRA OLARAK BELİRLEDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi, evin aylık kira değerini 360 bin lira olarak hesaplamıştı. Mahkeme ise bu tutara yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulayarak kira bedelini 324 bin lira olarak belirlemişti.

Böylece Koç'un aylık kirası 85 bin liradan 324 bin liraya yükselmişti. Karara itiraz eden ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla dosyayı üst mahkemeye taşımıştı.

HAZAL SUBAŞI DA NAKLİYE KAMYONETİNİN BAŞINDAYDI

Yaşanan kira anlaşmazlığının ardından Oğuzhan Koç, Levent'teki evinden taşındı. Taşınma sırasında sevgilisi, oyuncu Hazal Subaşı da nakliye kamyonetinin başında görüntülendi.

Çiftin yeni ev arayışında Zekeriyaköy'deki villaları değerlendirdiği öne sürülürken nereye yerleştiklerine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

EVLİLİK PLANLARI DA KONUŞULUYORDU

Bir süredir birlikte olan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın evlilik hazırlıkları da magazin basınında yer almıştı.

Subaşı, daha önce evlilik planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İkimiz de çok yoğunuz. Bunun zamanını ayarlamak önemli. Sonuçta düğün bir organizasyon, bir sürü şey yapmak gerekiyor. Bunu ne zaman, nasıl yaparız daha oturtamadık. Seneye evlenebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin taşınma sürecinin ardından yeni adreslerinin neresi olacağı merak konusu oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Polatsanlioglu:

Kardeşim bu kiracılara devletin el atması lazım bu nedir Allah aşkına vicdan kabul etmiyor

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