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Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

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Son dakika! Meteoroloji'nin başkent Ankara için yaptığı uyarıların ardından bir ikaz da AFAD'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AFAD, "Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ankara için Afad'dan yeni bir uyarı geldi. AFAD sosyal medya hesabından, "Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ankara AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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