Son Dakika! Meteoroloji'nin ardından Ankara için bir sel uyarısı da AFAD'dan geldi

Son dakika! Meteoroloji'nin başkent Ankara için yaptığı uyarıların ardından bir ikaz da AFAD'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AFAD, "Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.