Son Dakika: 10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 974'e yükseldi

Son dakika: Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 974'e yükselirken, yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak açıklanırken, 19 bin 300 yaralının ise ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Son durumu aktaran Afad, saat 13.50 itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 974'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaralı sayısı 80 bin 278, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Öte yandan 19 bin 300 yaralının ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor" denildi.

9 GÜNDE 3 BİNDEN FAZLA ARTÇI DEPREM

AFAD'ın açıklamasına göre 195 bin 432 depremzede felaketin yaşandığı şehirlerden tahliye edildi. Depremin ilk gününden bu yana 3 bin 170 artçı sarsıntı yaşandı.

10 İLDE EĞİTİME VERİLEN ARA 1 MART'A KADAR UZATILDI

Bugün deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." dedi.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Depremler nedeniyle üniversitelerde de uzaktan eğitime geçildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

GÖRÜŞMELER 1 AY ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, GSM operatörlerinin aldığı kararı duyurdu. Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadelerini kullandı.

AFET BÖLGESİNE AŞI SEVKİYATI

Uzmanların enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanoz aşısı yapılmalı şeklindeki uyarılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koca, "Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Halk Sağlık merkezlerinin hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlanırken bebek maması, devam sütü ve battaniye gibi temel malzemelerle de afetzedelerin yanında yer alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

"1999 DEPREMİNDEN 3 KAT DAHA YIKICI"

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

"1 YIL SÜRE BEKLİYORUM"

Erdoğan, "Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz. Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla inşa edecek, şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Van, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak buralardaki yaraları da halledeceğiz. 1 yıl süre bekliyorum, 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. 160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz depremzedeler ile yardım ekiplerine sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor." dedi.

"EDEPSİZCE SALDIRININ PEŞİNDELER"

Sosyal medyadaki paylaşımlara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir. TSK'mız, gemiler, uçaklar, İHA'lar, iş makinesi faaliyet yürütüyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel hizmet ediyor. Reklam, çıkar, gündem peşinde olmayan gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CELPLER ERTELENDİ

Öte yandan Erdoğan, mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini duyurarak, "Deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki hükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerlerimizin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak. Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.