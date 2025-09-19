Samsun ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Samsun, Çankırı, Tokat, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da devam etti.

Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, burada yaptığı konuşmada, iki güzellikten birinin şehitlik, diğerinin ise gazilik olduğunu söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için büyük cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele edenlerin bazılarının gazilik şerefine nail olduğunu dile getiren Ala, kendisinin de gazi bir asker olarak bu şerefli yolda yürümekten onur duyduğunu vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise yaşadıkları vatan toprakları kadar vatan olmayı hak etmiş başka bir toprak parçasının dünyada bulunmadığını ifade etti.

Diril, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıdır. Her makamda hakkı, her sermayede alın teri, her çorbada tuzu bulunan kahraman gazilerimize yüce Türk milletinin yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz." diye konuştu.

Programın sonunda şiir ve Kahramanlık türküleri seslendirildi.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile gaziler katıldı.

Çankırı

Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağıyla bando eşliğinde Kucaklama Taşı'ndan Anıt Alanı'na yürüdü.

Burada devam eden programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanlığında görevli Teğmen Lale Genç'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin yanı sıra Muharip Gaziler Derneği üyesi Gazi Hüseyin Eroğlu şiir okudu.

15 Temmuz Gazisi Selahattin Karayel ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke'nin konuşmasının ardından program sona erdi.

Törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen törene Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Sinop

Sinop'ta Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapıldığı tören, Jandarma Astsubay Üstçavuş Muhammet Çoban'ın, "Yaşasın Kahraman Gazi" adli şiiri okumasıyla sona erdi.

Buradaki törenin ardından Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, gaziler ve şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Çorum

Çorum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Ulu Cami Meydanı'nda başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü" yürüyüşü, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti.

Çelenk sunumu ile devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, vatan için görev yaparken gazilik ünvanına eriştiğini anlatarak, "Huzurunuzda bu yüce ünvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir ünvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir." ifadesini kullandı.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Amasya

Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kortej yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşe Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler ve yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile Pirinççi mevkisinden Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Bandosu da yürüyüş boyunca marşlar çalarak yürüyenlere eşlik etti.

Daha sonra Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.