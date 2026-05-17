Haberler

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Benfica’nın ligi ilk iki sırada bitirmesi halinde, Rafa Silva transferindeki madde gereği 2 milyon euro bonus geliri elde edecekti. Ancak Benfica’nın sezonu 3. sırada tamamlamasıyla birlikte bu bonus maddesi aktif olmadı ve siyah-beyazlılar ek gelir fırsatını kaçırdı.

Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Estoril'i 3-1 mağlup etti. 

BENFICA SEZONU ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI 

Karşılaşmanın 16. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydeden Rafa Silva, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Portekiz temsilcisine transfer olmuştu. Benfica, bu galibiyetle puanını 80'e yükseltmesine rağmen lig sıralamasındaki yerini değiştiremedi ve sezonu 3. sırada tamamladı. 

2 MİLYON EURO'LUK BONUS İPTAL

Record’un aktardığı detaylara göre; Benfica ve Beşiktaş arasında Rafa Silva'nın transferi için 5 milyon Euro'luk net bonservis bedeline ek olarak başarı endeksli bir protokol yapılmıştı. Bu anlaşma uyarınca, Benfica’nın ligi ilk iki sırada bitirip doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda siyah-beyazlı kulübün kasasına 2 milyon Euro daha girecekti. Ancak Benfica’nın ilk iki hedefine ulaşamayarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması, söz konusu başarı bonusunun tamamen devre dışı kalmasına neden oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

Bu adamı kim durduracak?
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var

Küresel acil durum ilan edildi! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Eyvah! Kenan'ı bekleyen büyük tehlike
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi