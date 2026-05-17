Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş, Benfica’nın ligi ilk iki sırada bitirmesi halinde, Rafa Silva transferindeki madde gereği 2 milyon euro bonus geliri elde edecekti. Ancak Benfica’nın sezonu 3. sırada tamamlamasıyla birlikte bu bonus maddesi aktif olmadı ve siyah-beyazlılar ek gelir fırsatını kaçırdı.
Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Estoril'i 3-1 mağlup etti.
BENFICA SEZONU ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 16. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydeden Rafa Silva, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Portekiz temsilcisine transfer olmuştu. Benfica, bu galibiyetle puanını 80'e yükseltmesine rağmen lig sıralamasındaki yerini değiştiremedi ve sezonu 3. sırada tamamladı.
2 MİLYON EURO'LUK BONUS İPTAL
Record’un aktardığı detaylara göre; Benfica ve Beşiktaş arasında Rafa Silva'nın transferi için 5 milyon Euro'luk net bonservis bedeline ek olarak başarı endeksli bir protokol yapılmıştı. Bu anlaşma uyarınca, Benfica’nın ligi ilk iki sırada bitirip doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda siyah-beyazlı kulübün kasasına 2 milyon Euro daha girecekti. Ancak Benfica’nın ilk iki hedefine ulaşamayarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması, söz konusu başarı bonusunun tamamen devre dışı kalmasına neden oldu.