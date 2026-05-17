Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

İngiliz ekibi Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

  • Chelsea, 2025-2026 sezonu için teknik direktör Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşma yaptı.
  • Alonso, 1 Temmuz itibarıyla resmen göreve başlayacak.
  • Alonso, Bayer Leverkusen ile 2023-2024 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Premier Lig'de zor günler geçiren Chelsea'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. 

CHELSEA'DE XABI ALONSO DÖNEMİ

İngiltere Premier Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 9. sıraya kadar gerileyen ve teknik direktör değişikliğine giden Chelsea'de önümüzdeki sezon için bu göreve Xabi Alonso getirildi. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine takımın başına geçen Liam Rosenior ile de 3 ay sonra yollar ayrıldı. Maviler, 2025-2026 sezonunu geçici teknik direktör Calum McFarlane ile tamamlayacak.

4 YILLIK ANLAŞMA

Londra ekibi son olarak Real Madrid'de görev yapan İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Alonso, Stamford Bridge'de sözleşme imzaladıktan sonra 1 Temmuz tarihinde resmi olarak başlayacak.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Xabi Alonso, sırasıyla Sociedad B ve Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Alman ekibinde 3 sezon teknik direktörlük koltuğunda oturan Alonso, 2023-2024 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, birer kez de Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa kazandı.

Cemre Yıldız
