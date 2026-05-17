Oğulları tarafından öldürülen veteriner çift, toprağa verildi
Güncelleme:
Konya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Çiftin cenazesi toprağa verilirken, zanlı susma hakkını kullandı.

KONYA'da hukuk fakültesi öğrencisi oğulları Cihan Dinçer (22) tarafından bıçaklanarak öldürülen veteriner Nazife Çiğdem Dinçer (56) ve Gökhan Dinçer'in (57) cenazesi toprağa verildi. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi.

Meram ilçesinde Havzan Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ile eli kanlı olan ve elindeki hafif kesik yarası bulunan Cihan Dinçer ile karşılaştı. Dinçer, polise anne ve babasını öldürdüğünü söyledi. Dinçer'in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak'taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihan Dinçer de gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in, poliste susma hakkını kullandığı bildirildi. Dinçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kardeş olan Cihan Dinçer'in, ailenin en küçük ferdi olduğu belirtildi.

Yapılan otopsilerinde vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu belirlenen Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftinin cenazeleri, bugün öğlen Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, çiftin ailesi, yakanları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Dinçer çifti, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
