Haberler

Küçükçekmece'de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Küçükçekmece'de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar-Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan motosikletli şüphelilerden birinin çantasında AK-47 tipi otomatik tüfek bulundu. Kaçan şahsın 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Avcılar Küçükçekmece istikametinde polisin dikkatiyle müdahale etmek istediği motosikletli şahıslar suç makinesi çıktı. Polisin dur ihtarın uymayan çelik yelekli silahlı şüphelinin attığı çantada AK-47 tipi otomatik silah bulundu. Öte yandan bulunan cep telefonunda bir şahsın fotoğrafı ve konum bilgileri yer aldığı iddia edildi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı bulunan şahıs firar etti.

Olay, sabah saatlerinde E-5 Küçükçekmece Menekşe sahil mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece Menekşe sahili mevkii istikametinde katlanır plaka ile plakasını gizleyerek ilerleyen motosikleti fark eden polis memuru şüpheli şahıslara dur ihtarında bulundu. O esnada 2007 doğumlu Mehmet B. İsimli motosikleti kullanan şüpheli silahını polise doğrultarak tetiğe bastığı ancak silah ateş almadığı öğrenildi. Silahına davranan polis memuru, motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı. Olayın ardından motosikleti terk ederek kaçmak isteyen 2 şüpheliden 1999 doğumlu Şehmus Y., çantasını atarak üzerinde bulunan çelik yelek ile olay yerinden kaçtı. Mehmet B. isimli şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan kaçan şahıs için bölge civarında drone ile denetimler yapıldı.

Çantasından kalaşnikof, telefonundan ise bir kişinin fotoğrafı ve konum bilgisi çıktı

Şehmus Y isimli firari şahsın, olay yerine atıp kaçtığı çantadan bir adet AK-47 tipi otomatik tüfek ele geçildiği aktarıldı. Öte yandan şahsın kaçarken düşürdüğü telefonda ise Beylikdüzü'nde bir şahsın konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plaka bilgilerinin yer aldığı öğrenildi.

Kaçan şahıs suç makinesi çıktı

Öte yandan 1999 Şehmus Y. isimli şahsın 2 adet kasten öldürme, Uyuşturucu madde ticareti, 1 iş yeri kurşunlama ve gasp yağmadan 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca şahısların kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı

Misafir olarak gittikleri evde gelin görümce birbirini bıçakladı
Cem Yılmaz'a dilenciden beddua şoku

Cem Yılmaz'a sokak ortasında büyük şok: Allah belanı versin!
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı

Montuna sakladığı silahı çıkardı, müşteriler varken kurşun yağdırdı