Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve ailesinin eski kulübü Trabzonspor ile arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor.

UĞURCAN'IN ABİSİNDEN İMALI PAYLAŞIM

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, şampiyonluk töreninde kardeşinin kupa kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve arka plana ''Beni sevmeyen birileri varmış. Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum'' sözlerinin yer aldığı bir şarkı eklemişti. Bu sözlerin, daha önce Uğurcan Çakır’ı hedef alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a yönelik olduğu yorumu yapılmıştı.

TESİSLERE GİRİŞİ YASAKLANDI

Hasan Tüncel'in haberine göre; Bu gelişme üzerine harekete geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ın abisi Necdet Çakır’ın Trabzonspor tesislerine girişini yasakladı.