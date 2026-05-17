Haberler

Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A'nın 37. haftasındaki başkent derbisinde Roma, Lazio'yu Gianluca Mancini'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İtalya Serie A'nın 37. haftasındaki başkent derbisinde Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı.

ROMA'NIN MANCINI'Sİ VAR

Ev sahibi ekibi Roma'ya ezeli rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 40 ve 66. dakikada yıldız isim Gianluca Mancini kaydetti.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 70. dakikasında artan tansiyon sonrası Lazio'dan Nicolo Rovella, Roma'dan da Wesley, direkt olarak kırmızı kart gördü. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 70 yaparak Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü. Konuk ekip Lazio ise 51 puanda kaldı. Ligin son hafta maçında Roma, Hellas Verona'ya konuk olacak. Lazio, kendi evinde Pisa'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Eyvah! Kenan'ı bekleyen büyük tehlike
Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

Bu adamı kim durduracak?
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var

Küresel acil durum ilan edildi! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi