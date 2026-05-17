Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 polisimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

ACI HABER GELDİ

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 polis memuruz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN ÇİFTÇİ ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ardından yaptığı açıklamada şehit olan polislerimizin Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğunu duyurdu.

Çiftçi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

