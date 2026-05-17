Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Fenerbahçe'nin, Liverpool'un deneyimli sol beki Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 

ROBERTSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Liverpool'un deneyimli sol beki Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.  Fenerbahçe yönetiminde İskoç futbolcu ile yapılan görüşmelere Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın katıldığı belirtilirken, taraflar arasında büyük oranda mutabakat sağlandığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Robertson'un, İngiltere'den ayrılarak kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı. Deneyimli sol bekin Türkiye seçeneğine olumlu baktığını ifade edilirken, yeni Fenerbahçe yönetimine sunulacak raporda da isminin yer alacağı kaydedildi.

İSTATİSTİKLERİ 

Liverpool formasıyla toplam 377 maça çıkan Robertson, bu süreçte 14 gol ve 69 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Erkan Arslan: GOOHPAAAA FENEV FOOOHİSEEH FENEV TOPLUYO YEMEKHANE DZEKOLARİ TADİCLERİ EDERSON JOSE JESUS VS Bİ HİRRİM YİYEMEYECEKLER

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

