Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Surur Döner, saldırganla boğuşarak tabancasını tuttu ve kurşunlardan kurtuldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde döviz bürosunda iş yeri sahibi Surur Döner'in silahlı saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla iş yeri sahibi Surur Döner'e ateş açtı. Bu sırada Döner, saldırgana müdahale etti. Saldırgan kaçarken, Döner, şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
