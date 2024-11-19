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Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütleleri, apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Binalarda oturanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Geçen olan 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Heyelanda zarar gören binada oturan vatandaşlar ise İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Alınan bilgiye göre, Eskipazar Mahallesi'nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 05.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte yaşayan Yakup Bayraktar'ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralandı.

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Heyelandan zarar gören binada oturan vatandaşlar için tahliye işlemi başlatılırken, dairelerde yaşayan şu ana kadar 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binadaki tahliye işlemleri sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, "Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İşte bölgeden kareler:

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bilime aykırı yapılaşma yaparsanız olacağı bu arazi sorunundan dolayı yamaçlara heyelan alanlarına yüksek yapılar inşa ediyorlar anladık cumhurbaşkanı sizden bize Allahın kulu karışamaz diyorsunuz ama Allah karışır size ey kulum tedbirinizi alın takdiri bana bırakın demedimi celle celalühü siz galiba orayıda istanbul sandınız her tarafı betonla doldurdunuz Allah bunu kabul etmez ey dedemin memleketi güzel rizenin sevgili hemşerileri siz uyanıksınız ama doğa sizden uyanık geçmiş olsun

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Haber YorumlarıAli KAPLAN:

neden böyle oldu, çokmu günah işliyorlar

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Geçmiş olsun Çayeli'm...

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

önce bilime değer vereceksin

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

bu dünya size de kalmaz Rize'liler; Allah'ın gazabını dindirmek için tevbe edin ve üzerinizde başkalarının Kul hakları varsa, sahiplerine iade edin yoksa bu ilahî uyarılara göre hakkınızda iyi bir gelecek planlanmıyor. Kim bilir kimlerin hakkına girdiniz de bunlar gerçekleşiyor.

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