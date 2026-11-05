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Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia

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Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia Haber Videosunu İzle
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ilk 24'e kalma ihtimalini yüzde 70-80 olarak gördüğünü söyledi. Çorum FK maçının önemine de dikkat çeken Dilmen, "Liverpool maçını kazandın ama Çorum'da kaybedilen puan lige havlu atmaktır" ifadelerini kullandı.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini yüzde 70-80 olarak değerlendirdi.
  • Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk dört maçta topladığı 5 puanı çok kötü bulmadığını, en zorlu maçın Londra'daki Shakhtar karşılaşması olacağını söyledi.
  • Dilmen, Çorum FK maçında olası bir puan kaybının lig yarışında havlu atmak anlamına geleceğini, ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı TV8'de değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki geleceği ve Süper Lig'deki şansı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK 24'E KALMA İHTİMALİ YÜZDE 70-80"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme ihtimalini değerlendiren Dilmen, "Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini yüzde 70, yüzde 80 görüyorum açıkçası" dedi.

Sarı-lacivertlilerin ilk dört karşılaşmada topladığı 5 puana da değinen deneyimli yorumcu, "En kötü maçlardan bir tanesi Londra'da oynanacak Shakhtar maçı. Aslında baktığımız zaman 6-0 kötü bir skor ama ilk 4 maçtaki 5 puan bence çok kötü değil" ifadelerini kullandı.

"ÇORUM'DA KAYBEDİLEN PUAN LİGE HAVLU ATMAKTIR"

Liverpool galibiyetinin ardından Çorum FK karşılaşmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Dilmen, Fenerbahçe'nin bu maçta yaşayacağı olası puan kaybının takımın psikolojisini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışından kopmadığını düşündüğünü söyleyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma hikayesi değildir bu. Hayata dönüş olması için -bunun tekrar altını çizerek söylüyorum- Çorum maçının kazanılması gerekiyor. O kadar psikolojik bir maç ki olası bir puan kaybında tekrar tutunmaktan vazgeçersin. Liverpool maçını kazandın ama Çorum'da kaybedilen puan lige havlu atmaktır. Ben asla havlu attığını düşünmüyorum"

LUKAKU İLE MURIQI'Yİ KIYASLADI

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi hakkında da değerlendirmede bulundu. İki futbolcunun performansını kıyaslayan Dilmen, "Şu anda Lukaku'yu daha önde görüyorum. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim; yüzde 55'e 45 Vedat Muriqi derim" yorumunu yaptı.

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Kaynak: Haberler.com
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