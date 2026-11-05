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AK Partili Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda Amedspor atkısı taktı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı; Adan gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline söz verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yerinden söz aldığı oturumda Amedspor atkısı taktı ve atkıyı kendisinin taktığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, Müslüman ülkelerin dayanışmasına, ortak güvenliğine ve askeri işbirliğine karşı durmadıklarını söyledi.

Dayanışma adı altında Türkiye'nin milli çıkarlarının dışında gelişen çatışmaların tarafı haline getirilmesine razı olmadıklarını belirten Yüksel, söz konusu anlaşmanın bütün yönleriyle Meclis denetimine açılmasını ve Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyecek hiçbir yükümlülüğün kabul edilmemesini istedi.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, "Dersim halkının barışın tesis edilmesini, demokratik adımların atılmasını ve yatırımların yapılmasını istediğini" anlattı.

Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, siyaset anlayışlarının başarısının temelinde eksikleri görmezden gelmek değil, eksikleri gidermek için daha fazla çalışmanın yer aldığını söyledi.

Ak Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü 3 Kasım'da geçmişin mücadelesini hatırlarken geleceğin de sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Baykan, günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın derdinde olduklarını dile getirdi.

Yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise filozof Roland Barthes'in "Faşizm konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir." sözünü hatırlattı.

Hacıoğulları, "Sıradan faşistler bay Zülfü Livaneli'ye açıklama yaptırıyorlar, Amedspor'un kaşkolunu ben takmadım, bana taktırdılar' diye tekmil verdirtiyorlar." dedi. Amed Sportif Faaliyetler atkısı takan Hacıoğulları, "Onurlu Diyarbakır şehrinin güzide futbol takımı Amedspor'un kaşkolunu bir Beşiktaşlı olarak tabii ki kimse bana taktıramaz. Onu ben kendim takarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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