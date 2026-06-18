Özgür Özel: Yeni Bir Partiyi Hazır Tutmayıp Milletin Umutlarını Kıramam

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kırmayacağını, bir partinin uzun vadeli hazırlığını yaptıklarını belirterek "Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde Z planı lazım. O planlar da hazır" dedi.

istinafın "mutlak butlan" kararının ardından yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin "Temmuz ayının sonunda, ağustos ayının başında ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp, bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınına katıldı. Herhangi bir olası felaket senaryosunda yeni bir parti kuracaklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Felaket senaryosu dediğimiz şey şudur: Bizi partiden çıkardılar, attılar, yok ettiler ve partiyi barajın altına ittiler. Ben gittim 'yokum arkadaşlar' dedim. Manisa'ya gittim eczanemin başına oturdum. Bütün herkes gittik, butlan yönetimi kaldı. Parti baraj altı kaldı. Öyle gözüküyor bütün anketlerde. Bin beter olur. Sokağa çıkamayan, kimsenin yüzüne bakamayan, kendi ailelerinden gelen tepkileri göğüslenemeyen butlan yönetimi kaldı orada. Parti baraj altında olur. ya da kurultayı yapmadılar ve parti seçime sokulmadı. Ne yapacağız biz? O zaman mutlaka bir parti lazım. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Ama işi öyle bir tarafa eviriyorlar ki 'CHP'den basın gidin. Biz size kurultay yapmayacağız, bilmem ne yapmayacağız' diyerek bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar."

Toplumda da şöyle bir şey var. İki ses duyuyorum: Bir, partiyi bunlara bırakmayın sesi. İki, çıkın yola arkandayız sesi. İlk gün yüzde 90 'partiyi bunlara bırakmayın' diyordu. Yüzde 10 'hadi' diyordu. Şimdi yüzde 50, 50. Hatta 'yürüyün arkanızdan gelelim' diyenlerin sesi daha çok. Neden? Kötü niyeti görüyorlar. Ümit ediyorum bugün kötü niyet gibi görülen işi Kemal Bey ve arkadaşları boşa çıkarır. Ama kurultaysız bir yönetme talebine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmende oluşan öfkeyi, bunu yapanlara oluşan öfkeyi herkes görüyor ve bunlar bizi felakete sürüklüyor. 'Bir kez daha Erdoğan seçim kazanacak' diyorlar. Bize 'hadi o zaman' diyorlar.



























"HER İHTİMALE KARŞI HAZIRLIĞIMIZI YAPACAĞIZ"









"YARGITAY'I BYPASS EDİP YARGITAY BU İŞİ ADLİ YILA KADAR GÖRÜŞEMESİN DİYE ÇABA SARF EDİLİYOR"









"ONLARIN BİLDİĞİNDEN MİLLETVEKİLLERİ İHRAÇ OLUYOR. ONLARIN BİLDİĞİNDEN CHP'NİN İL BAŞKANLARI ALINIYOR"









"BÜTÜN BU KUMPASI SARAYIN APARATLARI PLANLADI"









"BU GENEL BAŞKANA VE BU BAŞARIYA KURUYORLAR BU KUMPASI"





Kaynak: ANKA