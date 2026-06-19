Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra bir bomba daha! Kaptanla anlaşma yakın

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin ardından savunma hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.

MAURO JUNIOR İÇİN SONA DOĞRU

Voetbal International'ın haberine göre Fenerbahçe, PSV forması giyen Mauro Junior transferinde önemli aşama kaydetti. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

12 MİLYON EUROLUK MADDE

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde bulunan 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesi bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncunun PSV ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PSV'NİN KAPTANLARI ARASINDA

2018 yılından bu yana PSV A Takımı'nda forma giyen Mauro Junior, Hollanda ekibinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Kaptanlık görevini de üstlenen deneyimli futbolcu, PSV kariyerinde 200 resmi maçta görev aldı.

HÜCUMA DA KATKI VERDİ

Brezilyalı sol bek, PSV formasıyla çıktığı 200 karşılaşmada 9 gol ve 31 asistlik katkı sağladı. Hem savunmadaki performansı hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken Mauro Junior'un transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.