Haberler

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 37 kişi gözaltına alındı

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 37 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 37 kişi yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve örgüt kurmaktan gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapıların onarım süreçlerinde "usulsüzlük yapıldığı", "ruhsat işlemlerinde yolsuzluk" yaşandığı ve bazı kişi ile işletmelere "fahiş ruhsat cezaları" kesildiği iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 37 GÖZALTI

Dosyada Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve beraberindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu

Evin bahçesine giren polis kan donduran manzarayla karşılaştı
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru

74. dakikada 0-0 olan maçın skoru inanılmaz
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti

Büyükşehrin ardından bir belediye daha gitti
Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu