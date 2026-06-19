Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 37 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapıların onarım süreçlerinde "usulsüzlük yapıldığı", "ruhsat işlemlerinde yolsuzluk" yaşandığı ve bazı kişi ile işletmelere "fahiş ruhsat cezaları" kesildiği iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 37 GÖZALTI

Dosyada Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve beraberindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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